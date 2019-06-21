Пт, 21.06.2019
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  • Копьеметатель Магнус Кирт установил новый рекорд Эстонии и лучший результат сезона в мире

Копьеметатель Магнус Кирт установил новый рекорд Эстонии и лучший результат сезона в мире
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Магнус Кирт

ФОТО: Kimmo Brandt/Epa

Легкоатлет Магнус Кирт установил новый рекорд Эстонии в метании копья - 90 метров и 34 сантиметра, передает rus.err.ee.

Исторический результат был зафиксирован накануне вечером на соревнованиях в чешской Остраве. Новый рекорд Эстонии 29-летний Кирт установил в своей второй попытке.

Предыдущий рекорд Эстонии (89,75) также принадлежал Кирту.

Показанный Киртом результат в Чехии ставит его на первое место в мире в этом сезоне.

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