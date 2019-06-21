Копьеметатель Магнус Кирт установил новый рекорд Эстонии и лучший результат сезона в мире
Легкоатлет Магнус Кирт установил новый рекорд Эстонии в метании копья - 90 метров и 34 сантиметра, передает rus.err.ee.
Исторический результат был зафиксирован накануне вечером на соревнованиях в чешской Остраве. Новый рекорд Эстонии 29-летний Кирт установил в своей второй попытке.
Предыдущий рекорд Эстонии (89,75) также принадлежал Кирту.
Показанный Киртом результат в Чехии ставит его на первое место в мире в этом сезоне.