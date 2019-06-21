В Грузии полиция разогнала митингующих резиновыми пулями и слезоточивым газом

Грузинские СМИ сообщают, что несколько человек получили тяжелые травмы. По данным Минздрава Грузии, всего пострадали 52 человека, 38 из них - полицейские.

Демонстранты попытались прорваться в здание парламента, чтобы добиться отставки его председателя Ираклия Кобахидзе, пишет DW.com. После того, как митингующие были оттеснены от здания парламента, протестные акции продолжились на проспекте Руставели. По данным агентства "Интерфакс", один из пострадавших в ходе разгона митинга потерял глаз: предположительно, мужчине в лицо попала резиновая пуля. Грузинские СМИ сообщают, что он является сотрудником одной из телекомпаний.

В стихийной демонстрации приняли участие несколько тысяч человек.

Подоплека протестов в Грузии - выступление депутата Госдумы РФ

Ряд оппозиционных партий призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.

Оппозиция обвинила власти Грузии и председателя парламента в том, что они это допустили. Особое возмущение грузинских политиков вызвал тот факт, что Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

На митинге один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестное мероприятие будет продолжаться до тех пор, пока председатель парламента Кобахидзе не уйдет в отставку. Угулава сообщил, что митингующие добиваются также отставки главы МВД Георгия Гахария и руководителя Службы госбезопасности Грузии Вахтанга Гомелаури.