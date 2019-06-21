Футболисты вызвали проституток после разгромного поражения и поплатились

16 июня сборная Никарагуа проиграла Коста-Рике в стартовом матче турнира со счетом 0:4. Через четыре часа после окончания встречи футболисты Марлон Лопес Морено, Карлос Монтенегро и Карлос Чаваррия привели проституток в отель, где проживает сборная.

Главный тренер сборной Генри Дуарте рассказал, что в два часа ночи его разбудила служба безопасности. Он зашел в номер к одному из футболистов и увидел обнаженную девушку, выходящую из душа. Тренер сказал, чтобы игрок разобрался со своими делами и покинул расположение команды. Та же участь постигла и двух других футболистов.