Опрос: популярность Партии реформ резко возросла

Если еще в начале июня процент поддержки Партии реформ составлял 30,3%, то уже неделей позже этот показатель вырос на 7%. По состоянию на 19 июня на второй позиции по уровню поддержки была Центристская партия — 20,2%, за неделю центристы потеряли в популярности немногим более одного процента.

Третью позицию по-прежнему занимает Консервативная народная партия (EKRE), показатель популярности которой переживает постоянные и крупные колебания. Например, во второй половине мая популярность EKRE составляла 16,8%, неделей позже она выросла до 19%. На позапрошлой неделе рейтинг консерваторов удерживался на уровне 19,1%, но к 19 июня он упал до 15,2%.

Следующую за EKRE позицию занимает Социал-демократическая партия, рейтинг которой за неделю вырос на 4% и к 19 июня достиг отметки в 13,6%.

Партия "Отечество" переживает спад популярности, за неделю рейтинг упал более чем на 3% и к 19 июня он составил 5,6%.

Поддержка не входящих в Рийгикогу партий "Ээсти 200" и зеленых удерживается на уровне 4% и 1,7% соответственно.