Сепаратистские взгляды Гвардиолы шокировали футбольную общественность

«Гвардиола – одно из главных футбольных разочарований в моей жизни. Я осуждаю исключительно заявления Пепа, его идеологию.

Мы вместе переживали непростые периоды как друзья, как партнеры, как команда, когда защищали цвета сборной Испании – и вдруг эти заявлении против Испании… Я был в шоке, потому что горжусь, что я испанец, и я гордился, что выступал за сборную страны как игрок.