Фото: вот так живут богатые и знаменитые жители Эстонии

Архитекторы Кюннап и Пресс, создававшие проект этого грандиозного дома, явно черпали вдохновение в истории: планировка дома напоминает одну из красивейших итальянских вилл - La Rotonda, построенную в XVI веке знаменитым Андреа Палладио.

ФОТО: KV.EE

Как на вилле La Rotonda, в центре нашего дома - квадратный зал с куполом. На том же этаже расположены кухня, гостиные, подсобные помещения и гараж. Визуальному увеличению пространства способствуют светлые стены и огромные окна. А от стеклянного купола свет распространяется по всему дому.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже здания расположены спальни с ванными и гардеробными, кабинет и комната отдыха.

ФОТО: KV.EE

Для внутренней отделки дома использованы только высококачественные материалы, а все оформление роскошное, но при этом не вычурное. В интерьере чувствуется изысканный вкус хозяев.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Земельный участок, на котором стоит дом, имеет площадь 2042 м2 и находится около моря. Над ландшафтным дизайном поработал специалист из Голландии. Район, где расположен дом, относится к разряду элитных и по стоимости недвижимости, и по уровню жизни.

ФОТО: KV.EE