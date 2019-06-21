Столичные трамваи в Иванову ночь будут ходить дольше

В связи с проводимым на стадионе бастиона Скооне праздником Ивановой ночи движение трамваев линий 1 и 2 продлевается за полночь. С остановки "Горхолл" в сторону Кадриорга трамваи линии 1 будут отходить дополнительно в 0:30, 1:15, а линии 2 в направлении Суур-Паала - в 0:45, 1:00, 1:30.