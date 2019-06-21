Пт, 21.06.2019
Если мы договоримся о временных приостановках на Лаагна-теэ, то вопрос закрытия мостов даже обсуждаться не будет. Михаил Кылварт

Столичные трамваи в Иванову ночь будут ходить дольше

Трамвай. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В ночь с 23 на 24 июня продлевается время движения трамваев линий 1 и 2.

В связи с проводимым на стадионе бастиона Скооне праздником Ивановой ночи движение трамваев линий 1 и 2 продлевается за полночь.  С остановки "Горхолл" в сторону Кадриорга трамваи линии 1 будут отходить дополнительно в  0:30, 1:15, а линии 2 в направлении Суур-Паала - в  0:45, 1:00, 1:30.

В понедельник, 24 июня, общественный транспорт Таллинна будет работать по воскресным расписаниям, с которыми можно ознакомиться на сайте: http://transport.tallinn.ee.

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