Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры.

«После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру», — написал испанский футболист в «твиттере».

Торрес выступал за «Саган Тосу» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 7 матчах японской Джей-лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями и получил 2 жёлтые карточки.

В составе «Челси» Торрес стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии.

С «Атлетико» также становился победителем Лиги Европы.