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iPhone - один из излюбленных объектов воришек – маленький, дорогой, да и продать его достаточно просто. Кроме того, смартфон может легко выскользнуть из кармана или сумки. Ущерб и сожаления - огромны! Стоит подготовиться к ситуации, если вдруг телефон окажется в руках чужака, считает Эрки Орас, автор техноблога Telia Digitark.

Самое элементарное действие – кодовый блок на экран. Конечно, это не должна быть цифровая комбинация вроде 1234, 0000 или что-то в этом роде. На новых моделях используется шестизначный код, что, конечно, не слишком упрощает жизнь пользователям. Но, к счастью, появились и более простые способы идентификации – отпечаток пальца и сканирование лица, которые позволяют пользователю реже прибегать к помощи кода. Советую все-таки иногда вводить его, хотя бы для того, чтобы самому не забыть заветные цифры.

Следующим шагом несомненно, следует активировать приложение iOS Find My iPhone. Оно крайне полезно для того, чтобы определить местонахождение телефона. Даже если девайс не был украден, с его помощью, к примеру, можно увидеть, где находятся члены вашей семьи (точнее – их телефоны). Активировать Find My iPhone можно, войдя в настройки аккаунта Apple ID и отыскав там раздел iCloud. Местоположение украденного или утерянного телефона можно определить с любого сетевого компьютера или интеллектуального устройства, войдя в свою учетную запись Apple iCloud.