Эстонские дети создали невероятное изобретение, позволяющее измерить уровень радости

Как родители, так и дети отдали большинство своих голосов за «Измеритель радости», причем на «Большой конкурс изобретений» 2019 года было представлено более 140 работ, шесть из которых вышли в финал. Процесс измерения радости, изобретенный ребятами, представляет собой веселые действия в игровой форме, и сам по себе доставляет много радости.

Идею своего изобретения прокомментировала Элеонора: «Если уровень радости в организме становится опасно низким, то это делает ребенка крайне восприимчивым к вирусам и капризам. Чтобы держать его под контролем, необходимо не реже раза в год проверять свой уровень радости». Видеоролик авторов изобретения можно посмотреть здесь.

«Как раз перед самым веселым праздником, который отмечается в Эстонии, в Стране Лотте появится уже второй новый аттракцион, авторами идеи которого являются дети. Уже второй год подряд конкурс изобретателей показывает нам, насколько точно дети подмечают поднятые вокруг нас проблемы и вызовы для общества, и умеют их интерпретировать. Если созданное в прошлом году изобретение ставило перед собой цель сознательного отношения к потреблению сладостей, то в этом году перед нами изобретение, словно направленное на поддержание психологического здоровья. Нельзя не упомянуть, что многие работы как в прошлом, так и в этом году были связаны с сортировкой мусора, с уборкой, а также касались других связанных с экологией проблем, актуальных для Эстонии», – прокомментировала изобретение эстонских ребят исполнительный директор тематического парка «Страна Лотте» Маргит Тооду.

На проводившийся с января до середины марта 2019 года второй конкурс изобретателей, организованный банком SEB и тематическим парком «Страна Лотте», поступило более 140 работ. Изобретательские проекты поступали со всех уголков Эстонии, работы были представлены как на эстонском, так и на русском языках, активнее всего участвовали ребята младшего школьного возраста. Самым юным участником конкурса стал трехлетний изобретатель, работа которого была призвана облегчить процесс чистки зубов у малышей. Многие изобретатели представляли на конкурс сразу до пяти работ.