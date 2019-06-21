Министр хочет распустить комиссию, решающую споры по господрядам

До сих пор споры, связанные с господрядами, в Эстонии рассматривали в четырех инстанциях. Во внесудебном порядке решения по победителям можно сначала оспорить в VAKO, а при желании после можно пройти обычный путь из трех судебных инстанций. В прошлом году лишь 19 процентов споров после их рассмотрения в VAKO отправились дальше в судебную систему.

Четыре члена VAKO уже сейчас должны отвечать требованиям, предъявляемым к судьям по Закону о судах, но срок их полномочий истекает в 2022 году.

«Поскольку процедура оспаривания, как по предъявляемым к членам VAKO требования, так и согласно требованиям, предъявляемым к судебным производствам и судьям, очень близка, возможно, было бы разумно, если бы VAKO стала частью судебной системы, а члены комиссии стали бы судьями», - считает министр Ааб.

Он считает, что если сделать VAKO частью судебной системы, то модель оспаривания тендеров стала бы трехступенчатой, что сэкономило бы расходующиеся на рассмотрение споров ресурсы. Кроме того, это могло бы быть полезно и для членов VAKO, поскольку на них распространились бы действующие в отношении судей системы поддержки и гарантии.

По мнению министра, рассматривать споры по тендерам в судах начали бы специализирующиеся на этой теме судьи, а нынешние члены VAKO при желании могли бы продолжить работать в качестве судей.