Пт, 21.06.2019
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"Реал" cможет купить Мбаппе только через год

Килиан Мбаппе

ФОТО: FRANCK FIFE / AFP

Килиан Мбаппе может стать игроком "Реала" не ранее сезона 2020-21.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес решил вернуться к своей прежней модели поведения на трансферном рынке и подписывать одну большую звезду, «галактико», каждый год. Нынешним летом «Реал» уже оформил трансфер полузащитника Эдена Азара из «Челси».

«Бланкос» надеются приобрести Мбаппе через год, по окончании сезона-2019/20. «Реал» заинтересован в том, чтобы Килиан не подписывал новый контракт с «ПСЖ», а затем сделал запрос о трансфере в «Мадрид».

Француз ранее неоднократно намекал, что мечтает в какой-то момент своей карьеры стать игроком «бланкос».

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