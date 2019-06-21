"Реал" cможет купить Мбаппе только через год

Президент мадридского клуба Флорентино Перес решил вернуться к своей прежней модели поведения на трансферном рынке и подписывать одну большую звезду, «галактико», каждый год. Нынешним летом «Реал» уже оформил трансфер полузащитника Эдена Азара из «Челси».

«Бланкос» надеются приобрести Мбаппе через год, по окончании сезона-2019/20. «Реал» заинтересован в том, чтобы Килиан не подписывал новый контракт с «ПСЖ», а затем сделал запрос о трансфере в «Мадрид».