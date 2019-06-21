Внимание: в праздники невозможно будет совершать некоторые банковские платежи

Совершенные 21 июня экспресс-платежи, срочные Европейские платежи и платежи внутри группы Swedbank передаются в банк получателя или в корреспондентский банк в тот же банковский день (21.06), срочные платежи и Европейские обычные платежи на следующий банковский день (25.06), а обычные платежи – на второй банковский день (26.06).

В случае, если в государстве местонахождения банка получателя или корреспондентского банка отмечается государственный или национальный праздник, то время движения платежа может увеличиться.

Банк SEB сообщил, что все внутрибанковские, мгновенные и мобильные платежи, сделанные во время праздников, поступят на счет получателя, как правило, сразу, но не позднее, чем в течение одного часа.

Мобильные платежи поступают мгновенно, в т.ч. на выходных и по государственным праздникам, а также между разными банками, предлагающими эту услугу (на данный момент услугу мобильного платежа предлагают только SEB и Swedbank).

В период с 21−24 июня европейские платежи будут совершаться в обычном порядке.

Международные платежи, совершенные 21 июня, будут отправлены в банк получателя и/или в банк-корреспондент по следующему графику:

обычный платеж (за исключением европейского платежа) будет передан 26 июня; срочный платеж, который сделан до 11.00 часов, будет передан 25 июня; после 11.00 часов, будет передан 26 июня; экспресс-платеж, который сделан до 11.00 часов, будет передан в тот же день; после 11.00 часов, будет передан 25 июня.

24 июня международные расчеты совершаться не будут, предупредил банк SEB.

Банк обратил внимание на то, что платежи будут переданы только в том случае, если платежное поручение корректно заполнено. 24 июня аннулировать платежи невозможно.

В период 21−24 июня расчеты с ценными бумагами (акции, облигации и паи фондов) будут совершаться в обычном порядке.

24 июня расчеты с пенсионными фондами совершаться не будут.

Переводы, совершаемые во время праздника и при возможности вести расчеты внутри банка, банк рекомендовал запланировать и совершить заранее.