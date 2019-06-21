Nordica закрывает пять убыточных авиалиний

Эстонская национальная авиакомпания Nordica с конца октября закрывает пять авиалиний из Таллинна. Вместо Nordica полеты на этих линиях будет осуществлять LOT и другие компании. Также LOT перенимает от Nordica продажу билетов и обслуживание клиентов, пишет BNS.
Nordica и авиафирма LOT подписали обновленный договор сотрудничества, согласно которому LOT принимает от Nordica продажу билетов и обслуживание клиентов, а Nordica в дальнейшем сосредоточится на непосредственной летной деятельности.
Об этом BNS сообщили в руководстве Nordic Aviation Group AS, использующей бренд Nordica. В результате реорганизации будут приостановлены полеты по пяти убыточным направлениям до улучшения конкурентной ситуации и продолжатся полеты из Таллинна в Стокгольм, Брюссель и Варшаву, которые с 1 июля обслуживаются компанией LOT.
По словам члена правления Nordica Кристи Оякяэр, речь идет о бизнес-решении, которое было продиктовано оценкой будущих перспектив. «У Nordica есть обязательства по обеспечению прибыльности и стабильности авиакомпании – этого от нас ждет владелец. Острая конкуренция и излишек предложений посадочных мест на таллиннских линиях не позволяют нам сегодня оперировать с прибылью. Чтобы сохранить готовность и устойчивость для предложения в будущем необходимого для Эстонии регионального авиасообщения, Nordica продолжит оказывать авиауслуги, а LOT займется линиями и продажей билетов, взяв на себя наполняемость и коммерческие риски», – пояснила Оякяэр.
«До сих пор Nordica сама отвечала за наполняемость и коммерческие риски, а также занималась и организацией полетов. На внешних рынках мы уже годами предлагаем только услуги перелетов, оставляя наполняемость и коммерческие риски на заказчике. Теперь мы испытаем эту модель на всех рынках», – сказала Оякяэр.
Объем полетов и персонала на борту Nordica не уменьшится. Также авиакомпания, которая до сих пор использовала систему продажи билетов LOT, начнет развитие собственной коммерческой платформы, чтобы в будущем обеспечить готовность к самостоятельной продаже билетов.
По словам Оякяэр, на сегодня из Таллинна так много отправлений и возможностей для полетов, что ситуация лучше, чем когда-либо. «Согласно действующему расписанию, у Таллиннского аэропорта 37 прямых авиамаршрутов. Безусловно, будучи местной авиакомпанией, Nordica также внесла свой вклад в расширение рынка, что представляло для зарубежных компаний сильную конкуренцию», – отметила Оякяэр.
Реорганизация более всего повлияет на пассажиров линии Таллинн-Тронхейм, поскольку, согласно нынешним планам, этот прямой авиамаршрут никакая другая авиакомпания не намерена обслуживать. Другие полеты на направлениях Nordica с 26 октября будут осуществляться авиакомпаниями LOT, SAS, Wizz Air, Norwegian и AirBaltic. Как подтверждает Оякяэр, на закрываемые линии можно покупать билеты вплоть до 26 октября. Тем клиентам, которые приобрели билеты на полеты после 26 октября, будут предложены альтернативные возможности перелета или же возврат денег.