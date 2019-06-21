Nordica закрывает пять убыточных авиалиний

Nordica и авиафирма LOT подписали обновленный договор сотрудничества, согласно которому LOT принимает от Nordica продажу билетов и обслуживание клиентов, а Nordica в дальнейшем сосредоточится на непосредственной летной деятельности.

Об этом BNS сообщили в руководстве Nordic Aviation Group AS, использующей бренд Nordica. В результате реорганизации будут приостановлены полеты по пяти убыточным направлениям до улучшения конкурентной ситуации и продолжатся полеты из Таллинна в Стокгольм, Брюссель и Варшаву, которые с 1 июля обслуживаются компанией LOT.

По словам члена правления Nordica Кристи Оякяэр, речь идет о бизнес-решении, которое было продиктовано оценкой будущих перспектив. «У Nordica есть обязательства по обеспечению прибыльности и стабильности авиакомпании – этого от нас ждет владелец. Острая конкуренция и излишек предложений посадочных мест на таллиннских линиях не позволяют нам сегодня оперировать с прибылью. Чтобы сохранить готовность и устойчивость для предложения в будущем необходимого для Эстонии регионального авиасообщения, Nordica продолжит оказывать авиауслуги, а LOT займется линиями и продажей билетов, взяв на себя наполняемость и коммерческие риски», – пояснила Оякяэр.

«До сих пор Nordica сама отвечала за наполняемость и коммерческие риски, а также занималась и организацией полетов. На внешних рынках мы уже годами предлагаем только услуги перелетов, оставляя наполняемость и коммерческие риски на заказчике. Теперь мы испытаем эту модель на всех рынках», – сказала Оякяэр.

Объем полетов и персонала на борту Nordica не уменьшится. Также авиакомпания, которая до сих пор использовала систему продажи билетов LOT, начнет развитие собственной коммерческой платформы, чтобы в будущем обеспечить готовность к самостоятельной продаже билетов.

По словам Оякяэр, на сегодня из Таллинна так много отправлений и возможностей для полетов, что ситуация лучше, чем когда-либо. «Согласно действующему расписанию, у Таллиннского аэропорта 37 прямых авиамаршрутов. Безусловно, будучи местной авиакомпанией, Nordica также внесла свой вклад в расширение рынка, что представляло для зарубежных компаний сильную конкуренцию», – отметила Оякяэр.