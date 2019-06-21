Пропавшая летом прошлого года пожилая женщина была найдена мертвой

Как установила экспертиза, обнаруженные в апреле этого года в Рапламаа останки человека принадлежали пожилой женщине.
78-летняя Вера пропала в конце июля прошлого года, когда она ушла из своего дома в Кохила и не вернулась. Продолжавшиеся несколько дней широкомасштабные поиски не принесли результатов. В ходе поисков проверяли железнодорожные станции, а также прочесывали леса и поля, пишет Postimees.
В апреле этого года в волости Кохила обнаружили человеческие останки, которые были отправлены на экспертизу. К настоящему моменту было установлено, что останки принадлежали пропавшей Вере. У полиции нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления.