Пропавшая летом прошлого года пожилая женщина была найдена мертвой

78-летняя Вера пропала в конце июля прошлого года, когда она ушла из своего дома в Кохила и не вернулась. Продолжавшиеся несколько дней широкомасштабные поиски не принесли результатов. В ходе поисков проверяли железнодорожные станции, а также прочесывали леса и поля, пишет Postimees.