Пт, 21.06.2019
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  • Пропавшая летом прошлого года пожилая женщина была найдена мертвой

Пропавшая летом прошлого года пожилая женщина была найдена мертвой

Свеча.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Как установила экспертиза, обнаруженные в апреле этого года в Рапламаа останки человека принадлежали пожилой женщине.

78-летняя Вера пропала в конце июля прошлого года, когда она ушла из своего дома в Кохила и не вернулась. Продолжавшиеся несколько дней широкомасштабные поиски не принесли результатов. В ходе поисков проверяли железнодорожные станции, а также прочесывали леса и поля, пишет Postimees.

В апреле этого года в волости Кохила обнаружили человеческие останки, которые были отправлены на экспертизу. К настоящему моменту было установлено, что останки принадлежали пропавшей Вере. У полиции нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления.

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