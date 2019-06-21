Праздник для должников: штрафы станут обходиться дешевле для кошелька

Основной принцип закопопроекта, направленного на согласование, прост: если до сих пор требования государства, например, полицейские штрафы, востребовали судебные исполнители, то в будущем это будет делать Налогово-таможенный департамент. Существенной побудительной причиной для изменений стала высокая пошлина за делопроизводство - к штрафу в 50 евро в случае опоздания с выплатой прибавляется 45 евро плюс налог с оборота. Департамент же будет взымать дополнительно всего 10 евро, поскольку производство по большей части будет вестись автоматически.

Вторая причина кроется в том, что качество работы судебных исполнителей разнится, вследствие чего Министерство юстиции за год получает порядка 300 жалоб на деятельность судебных исполнителей.

В этом году дисциплинарное производство возбуждено в отношении пяти исполнителей, а в прошлом году из-за нарушений были освобождены от должности двое. С учетом того обстоятельства, что в Эстонии 43 судебных исполнителя, цифры, по оценке министерства, вызывают беспокойство.

Вице-канцлер Министерства юстиции Вильяр Пеэп объяснил, что разница в уровне обусловлена тем, что и экономический уровень бюро судебных исполнителей очень сильно варьируется. А именно, те, кто занимаются в основном частными требованиями, например, банковские исполнители, зарабатывают много. А вот исполнители, востребующие долги в пользу государства, оказываются в трудном положении.

"Те, у кого больше гостребований, а частные требования формируют всего от трех до пяти процентов портфеля, живут на грани прожиточного минимума", - сказал Пеэп. Он привел в пример яркий случай, когда судебный исполнитель получил долг, но не перевел его дальше кредитору, а потратил деньги на содержание своего бюро.

Конкуренции нет

По словам помощника судебного исполнителя Владимира Кучмея, решению проблемы помогла бы конкуренция: например, предприятия, востребующие долг, могли бы сами выбирать, к какому судебному исполнителю обратиться. А гостребования распределялись бы между всеми исполнителями поровну.

"Раньше требования государства делили между исполнителями в порядке расстановки по результативности, но это изменилось в 2011 году", - сказал Кучмей.

Гостребования составляют 65% от всех долговых требований, и, распределив их между исполнителями поровну, государство искусственно поддержало бы жизнь неэффективных бюро, считает он.

От расстановки по результативности отказались, поскольку в 2011 году глава муниципальной полиции Таллинна Каймо Ярвик был признан виновным в получении взятки от судебного исполнителя и приговорен к шести месяцам тюрьмы. За взятку судебный исполнитель Прийт Лантин получил в производство большую часть штрафных требований Таллиннской муниципальной полиции.

"То, что один человек решил так себя повести, не означает, что другие судебные исполнители - нечестные люди", - сказал Кучмей.

"Конкуренция заставила бы систему работать. Делаешь свою работу хорошо - у тебя больше требований, делаешь работу плохо - получаешь меньше требований и закрываешь свое бюро", - предлагает он.

Кучмей работает в бюро Оксаны Кучмей, которое в основном занимается востребованием частных долгов. "Производство по гостребованиям приносит нам убытки, и передача их на производство в Налогово-таможенный департамент нам бы убытков не принесла. Это мелкие требования, плата за обработку которых невысока. Конечно, могут возникнут косвенные влияния, если исполнителей станет меньше и рынок перераспределится", - сказал он.

Он также задается вопросом: если Налогово-таможенный департамент способен дешево востребовать долги в пользу государства, почему производство по частым требованиям не может быть столь же дешевым? "Возникает ситуация, когда требование банка в сто евро обходится должнику значительно дороже, чем полицейский штраф в сто евро", - добавил он.

Три года

Передача гостребований налоговому ведомству займет примерно три года и обойдется в пару миллионов евро, поскольку предусматривает адаптацию инфосистем ведомств и создание нового регистра требований и арестов. Сейчас в госказну из-за просроченных гостребований недопоступает два миллиона евро в год, и министерство надеется, что изменения увеличат поступления штрафов как минимум наполовину.