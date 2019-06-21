Ответ страховой фирмы: перенос кухни в гостиную не исключает страховое возмещение!

Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Альвер Кивирюйт объяснил, что утверждение о том, что страховая фирма может отказаться от возмещения убытков, если выяснится, что клиент построил свою кухню в другой комнате, например, в гостиной, безусловно, не соответствует действительности. «Во время ремонта очень часто перемещают кухню. Да, работы с водопроводными трубами, электромонтажные работы и все остальное должны всегда выполняться правильно и в соответствии со строительными стандартами, но с точки зрения страхования нет разницы, в каком месте квартиры находятся кухня или трубы», - отметил Кивирюйт.

Каждый страховой случай сопровождается оценкой ущерба и выяснением, существует ли причинная связь между ущербом и ошибкой строителей. Тогда и выясняется, явилась ли плохая работа причиной, например, протечки.

«Однако важно отметить, что если жилье застраховано, ущерб всегда компенсируется, каков бы он ни был, - подчеркнул Кивирюйт. - Если из-за неправильной установки труб испорчен паркет и его необходимо заменить, это будет компенсировано. Вопрос в том, компенсирует ли страховка работу по замене плохо установленных труб».