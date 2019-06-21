Галерея: пляжный отдых набирает обороты, вода прогрелась до +23 градусов!

Продавщица пляжного кафе Янека Палу сказала, что в жару больше всего покупают мороженое и воду, но хорошо продается и горячая еда. "В хорошую погоду примерно 300 заказов в день", - поделилась ее коллега Кендра Лелов.

Сдающий чуть поодаль в аренду пляжные шезлонги Ричард Коппель сказал, что хотя июнь до сих пор был теплым, дела шли не очень хорошо. "Вчера и позавчера была по-настоящему пляжная погода, но я сдавал в аренду примерно 20-30 стульев в день, это, конечно, мало", - сказал Коппель, по словам которого, в то же самое время год назад в день отдыхающие арендовали примерно 80 стульев.

В паре сотен метров от рабочего места Коппеля можно также арендовать шезлонги, кресла-мешки и зонтики от солнца. Владелец пункта проката Ахти Муху говорит, что в ветреную погоду такие мешки очень хороши, но в жару они нагреваются, зато в них можно расположиться поудобнее.

Зонты от солнца особым спросом не пользуются: при ветре он быстро ломаются, говорит Муху. Он надеется, что после Иванова дня дела пойдут лучше, когда установится подходящая погода.

Для утоления жажды, охлаждения тела и мытья ног от песка посетители пляжа активно используют три водных крана. По слловам главы Pärnu Vesi Лехо Вырка, в сутки они расходуют 500-700 литров воды. Вырк отметил, что цель кранов - пропагандировать использование воды из-под крана и здоровый образ жизни.