На Таллиннской улице вор примерил женское нижнее белье и тяжело ранил продавщицу

В магазин нижнего белья на улице Таллинас в Риге явился мужчина, который пытался украсть женское белье. Когда продавец магазина заметила это, вор избил женщину, украл несколько вещей и убежал. Об этом сообщает программа Degpunktā.
Охранная фирма получила сигнал тревоги, и когда на место происшествия прибыл сотрудник, ему навстречу вышел человек с большими мешками для покупок.
Чтобы выяснить, что случилось и почему прозвучал сигнал тревоги, охранник зашел в магазин, где обнаружил, что окровавленная продавщица лежит на полу.
Подоспел полицейский патруль, и вскоре вор был задержан.
Полицейские выяснили, что примерив женское белье, покупатель вступил в конфликт с продавщицей, после чего начал ее избивать.
Коллега пострадавшей в интервью программе Degpunktā сообщил, что в настоящее время женщина находится в больнице.
Для вора инцидент тоже не прошел даром: убегая от полиции, он упал и выбил зубы.
Полиция сообщила, что злоумышленник уже объявлен в розыск за преступление, которое совершил за пределами Риги. По факту преступления возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.