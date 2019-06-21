На Таллиннской улице вор примерил женское нижнее белье и тяжело ранил продавщицу

Охранная фирма получила сигнал тревоги, и когда на место происшествия прибыл сотрудник, ему навстречу вышел человек с большими мешками для покупок.

Чтобы выяснить, что случилось и почему прозвучал сигнал тревоги, охранник зашел в магазин, где обнаружил, что окровавленная продавщица лежит на полу.

Подоспел полицейский патруль, и вскоре вор был задержан.

Полицейские выяснили, что примерив женское белье, покупатель вступил в конфликт с продавщицей, после чего начал ее избивать.

Коллега пострадавшей в интервью программе Degpunktā сообщил, что в настоящее время женщина находится в больнице.

Для вора инцидент тоже не прошел даром: убегая от полиции, он упал и выбил зубы.