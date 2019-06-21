Пт, 21.06.2019
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  • На Таллиннской улице вор примерил женское нижнее белье и тяжело ранил продавщицу

На Таллиннской улице вор примерил женское нижнее белье и тяжело ранил продавщицу

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В магазин нижнего белья на улице Таллинас в Риге явился мужчина, который пытался украсть женское белье. Когда продавец магазина заметила это, вор избил женщину, украл несколько вещей и убежал. Об этом сообщает программа Degpunktā.

Охранная фирма получила сигнал тревоги, и когда на место происшествия прибыл сотрудник, ему навстречу вышел человек с большими мешками для покупок. 

Чтобы выяснить, что случилось и почему прозвучал сигнал тревоги, охранник зашел в магазин, где обнаружил, что окровавленная продавщица лежит на полу. 

Подоспел полицейский патруль, и вскоре вор был задержан. 

Полицейские выяснили, что примерив женское белье, покупатель вступил в конфликт с продавщицей, после чего начал ее избивать.

Коллега пострадавшей в интервью программе Degpunktā сообщил, что в настоящее время женщина находится в больнице.

Для вора инцидент тоже не прошел даром: убегая от полиции, он упал и выбил зубы. 

Полиция сообщила, что злоумышленник уже объявлен в розыск за преступление, которое совершил за пределами Риги. По факту преступления возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. 

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