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Apple отзывает часть MacBook Pro из-за возможного возгорания батареи

A guest points to a new MacBook Pro during an Apple media event in Cupertino, California, U.S. October 27, 2016. REUTERS/Beck Diefenbach

ФОТО: BECK DIEFENBACH / REUTERS

Американская компания Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, продававшихся в 2015–2017 годах, из-за возможного возгорания батареи. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«У ряда моделей раннего поколения 15-дюймовых MacBook Pro батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности», — сказано в заявлении.

Потенциально уязвимыми признаны 15-дюймовые модели ноутбуков с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года.

На сайте компании по серийному номеру можно проверить, попадает ли компьютер пользователя под данную программу. Apple обещает бесплатно заменить старую батарею.

В ноябре прошлого года в Apple сообщили о дефектах в 13-дюймовых MacBook Pro, проданных с июня 2017 года по июнь 2018 года. Как пишет «Газета.ру», в некоторых моделях бракованные жесткие диски, из-за этого пользователи могут потерять свои данные.

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