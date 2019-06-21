Apple отзывает часть MacBook Pro из-за возможного возгорания батареи

Американская компания Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, продававшихся в 2015–2017 годах, из-за возможного возгорания батареи. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
«У ряда моделей раннего поколения 15-дюймовых MacBook Pro батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности», — сказано в заявлении.
Потенциально уязвимыми признаны 15-дюймовые модели ноутбуков с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года.
На сайте компании по серийному номеру можно проверить, попадает ли компьютер пользователя под данную программу. Apple обещает бесплатно заменить старую батарею.
В ноябре прошлого года в Apple сообщили о дефектах в 13-дюймовых MacBook Pro, проданных с июня 2017 года по июнь 2018 года. Как пишет «Газета.ру», в некоторых моделях бракованные жесткие диски, из-за этого пользователи могут потерять свои данные.