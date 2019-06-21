Apple отзывает часть MacBook Pro из-за возможного возгорания батареи

На сайте компании по серийному номеру можно проверить, попадает ли компьютер пользователя под данную программу. Apple обещает бесплатно заменить старую батарею.

В ноябре прошлого года в Apple сообщили о дефектах в 13-дюймовых MacBook Pro, проданных с июня 2017 года по июнь 2018 года. Как пишет «Газета.ру», в некоторых моделях бракованные жесткие диски, из-за этого пользователи могут потерять свои данные.