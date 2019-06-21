Пт, 21.06.2019
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  • В Маарду напали на полицейских, задерживавших вооруженного мужчину

В Маарду напали на полицейских, задерживавших вооруженного мужчину

Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

В четверг поступило сообщение о 45-летнем дебошире, размахивавшим ножом на улице Аварал в Маарду, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Прибывшие на место сотрудники полиции оценили ситуацию, как опасную для окружающих и задержали человека с ножом. Это не понравилось находившейся в той же компании 42-летней женщине, которая сначала пререкалась с полицией, а после швырнула в одного из стражей порядка бутылкой. Полицейский получил травму.

Размахивавшего ножом нарушителя задержали по подозрению в злостном нарушении общественного порядка. Напавшую на полицейской женщину подозревают в применении силы в отношении представителя власти. Она тоже задержана.

Видео происходившего вчера было выложено в группе Maardu City в социальное сети Facebook.

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