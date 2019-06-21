В Маарду напали на полицейских, задерживавших вооруженного мужчину

Прибывшие на место сотрудники полиции оценили ситуацию, как опасную для окружающих и задержали человека с ножом. Это не понравилось находившейся в той же компании 42-летней женщине, которая сначала пререкалась с полицией, а после швырнула в одного из стражей порядка бутылкой. Полицейский получил травму.