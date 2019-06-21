Открывший стрельбу на улице Теллискиви в прошлом работал таксистом

Райво родом из волости Каэва Раплаского уезда.

Бывший работодатель Райво Эйнар Авасту сказал, что предполагаемый стрелок и ранее выделялся агрессивным поведением. По его словам, иногда Райво позволял себе пускать в дело кулаки при общении с коллегами, которые не разделяли его точку зрения.

Райво ушел из таксофирмы весной этого года. «Насколько мне известно, он отправился в Таллинн, чтобы продолжать работать таксистом», - сказал Авасту.

Райво — бывший таксист, который в свое время боролся с таллиннской таксомафией. Он сетовал посредством СМИ, как однажды ночью пока он ждал клиента, ему прокололи колесо.

«Водители, которые соглашаются ежемесячно платить, им ничего не делают, а вот если ты откажешься — следует наказание», - говорил Райво четыре года назад. В ту пору таксомафия терроризировала таксистов, отказывавшихся платить мзду.