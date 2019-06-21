Сборная Эстонии по фехтованию сразится за медали чемпионата Европы

Героем 1/8 финала стал Стен Прийнитс, одолевший в овертайме Янника Бореля. Прийнитсу пришлось продемонстрировать недюжинное хладнокровие и волю к победе: Борель уверенно вел поединок, но в последние мнгновения встречи Прийнитс перехватил инициативу и провел сборную Эстонии в 1/4 финала, где нашей команде предстояла встреча с командой Польши.

"На нас не лежал груз ответственности за победу - сказал тренер сборной Николай Новоселов - мы вышли фехтовать. А Стен Прийнитс в последнем матче с Борелем показал все, что умеет."