Пт, 21.06.2019
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Сборная Эстонии по фехтованию сразится за медали чемпионата Европы

Sten Piirits

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Сборная Эстонии по фехтованию на шпагах в немецком Дюссельдорфе сенсационно победила чемпионов Олимпиады, французов ,а затем победила и сборную Польши, выйдя в 1/2 финала ЧЕ.

Героем 1/8 финала стал Стен Прийнитс, одолевший в овертайме Янника Бореля. Прийнитсу пришлось продемонстрировать недюжинное хладнокровие и волю к победе: Борель уверенно вел поединок, но в последние мнгновения встречи Прийнитс перехватил инициативу и провел сборную Эстонии в 1/4 финала, где нашей команде предстояла встреча с командой Польши.

"На нас не лежал груз ответственности за победу - сказал тренер сборной Николай Новоселов - мы вышли фехтовать. А Стен Прийнитс в последнем матче с Борелем показал все, что умеет."

Сборную Польши наши шпажисты без труда победили 45:30. Теперь в полуфинале нас ожидает победитель пары Дания-Швейцария. В верхней части сетки за выход в 1/2 фнала спорят команды Германии и России, Италии и Венгрии.

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