Мошенница выманила у пожилой женщины наличные и прихватила драгоценности

Пожилой даме стало жаль продававшую товар женщину, и она дала ей за одежду 35 евро наличными.

Далее наглая продавщица взяла у жертвы в оплату за тряпье еще три золотых кольца, подушку из овечьей шерсти, сумочку и 80 евро с банковского счета.

Получив добычу, незнакомка покинула дом пожилой женщины, которая только через несколько дней поняла, что стала жертвой ограбления, и обратилась в полицию,