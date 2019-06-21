Пт, 21.06.2019
Я не вымогал у Тедера взяток и не брал их, что бы он ни говорил. Эдгар Сависаар
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  • Мошенница выманила у пожилой женщины наличные и прихватила драгоценности

Мошенница выманила у пожилой женщины наличные и прихватила драгоценности

Золотые кольца. Фото иллюстративное

ФОТО: songsak paname / PantherMedia / songsak paname

В полицию поступило сообщение, что в понедельник во второй половине дня в дверь пожилой жительницы Пыльтсамаа постучала говорившая по-русски женщина и предложила ей одежду на продажу, сопровождая все это жалобными речами, сообщает Tartu Postimees.

Пожилой даме стало жаль продававшую товар женщину, и она дала ей за одежду 35 евро наличными. 

Далее наглая продавщица взяла у жертвы в оплату за тряпье еще  три золотых кольца, подушку из овечьей шерсти, сумочку и 80 евро с  банковского счета.

Получив добычу, незнакомка покинула дом пожилой женщины, которая только через несколько дней поняла, что стала жертвой ограбления, и обратилась в полицию,

Обстоятельства случившегося и личность мошенницы полиции предстоит выяснить в ходе криминального расследования. Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении злоумышленницы или сам стал жертвой подобного обмана, просят связаться с полицией.

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