Таллиннка Мария Савельева выиграла золото чемпионата мира

Всего соревнования собрали свыше 200 игроков и проходили в восьми официальных категориях. В женской категории выступила 21 спортсменка. Первый номер мирового рейтинга и лидер сборной Эстонии, 22-летняя Мария Савельева выиграла как игры в квалификации, так и в плей-офф.

В четвертьфинале она обыграла представительницу Дании Анетте Энгель – 4-2 в серии, в полуфинале остановила чемпионку мира 2015 года россиянку Викторию Городницкую (4-1), а в финале не оставила шансов латышке Лайме Камзоле – 4:0.

В прошлом году Мария Савельева впервые стала чемпионкой Европы, а до этого завоевывала серебряные награды на ЧМ-2011 в Турку и чемпионатах Европы 2012, 2016 годов.