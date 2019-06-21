Пт, 21.06.2019
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Злая шутка? В Таллинне в ящик для пожертвований больным раком бросили фальшивые деньги

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Фонд "Подаренная жизнь" собирает пожертвования в торговых центрах и на различных общественных и закрытых мероприятиях.

ФОТО: Vähiravifond «Kingitud elu»

Вчера фонд помощи больным раком «Подаренная жизнь» столкнулся с фальшивыми деньгами. Об этом сообщается на странице фонда в Facebook. 

"Сегодня мы собирали пожертвования в торговом центре Кристийне, когда перед ящиком для пожертвований появился один из работников магазина. Тихим голосом он спросил, помогаем ли мы детям, и что-то бросил в ящик. 

Секунду спустя наши рты раскрылись от удивления: неужели этот простой мужчина бросил в ящик купюру в 500 евро? Мы пригляделись... Неужели он бросил две такие купюры?" – делится с пользователями соцсети фонд. 

Единственный раз, когда фонд "Подаренная жизнь" получал в ящик для пожертвований сразу 500 евро одной купюрой, случился несколько лет назад. Ее бросил некий бизнесмен во время Фестиваля мнений. 

Но на этот раз волонтеров фонда ждало разочарование: когда они достали деньги, то стало ясно: купюры фальшивые, напечатанные на принтере. 

"Впервые за шесть лет мы обнаружили фальшивые деньги в ящике", – прокомментировали в фонде.

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