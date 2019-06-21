Злая шутка? В Таллинне в ящик для пожертвований больным раком бросили фальшивые деньги

"Сегодня мы собирали пожертвования в торговом центре Кристийне, когда перед ящиком для пожертвований появился один из работников магазина. Тихим голосом он спросил, помогаем ли мы детям, и что-то бросил в ящик.

Секунду спустя наши рты раскрылись от удивления: неужели этот простой мужчина бросил в ящик купюру в 500 евро? Мы пригляделись... Неужели он бросил две такие купюры?" – делится с пользователями соцсети фонд.

Единственный раз, когда фонд "Подаренная жизнь" получал в ящик для пожертвований сразу 500 евро одной купюрой, случился несколько лет назад. Ее бросил некий бизнесмен во время Фестиваля мнений.

Но на этот раз волонтеров фонда ждало разочарование: когда они достали деньги, то стало ясно: купюры фальшивые, напечатанные на принтере.