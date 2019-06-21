Пт, 21.06.2019
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Легендарный Петр Чех вернулся в "Челси"

Petr Cech

ФОТО: David Klein / Sportimage/PA Images

Бывший вратарь «Челси» Петр Чех вернулся в лондонский клуб, передает sports.ru.

Теперь экс-футболист займется менеджментом. Он стал техническим и спортивным советником «Челси». Он будет отвечать за связь молодежного футбола с главной командой, его фактическим начальником будет Марина Грановская.

Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год.

Петр Чех прокомментировал свое назначение техническим и спортивным советником «Челси».

«Для меня стала честью возможность вновь присоединиться к «Челси» и помочь создать наилучшие условия для работы на высоком уровне, чтобы развить успех клуба, которого добились за последние 15 лет.

Я с нетерпением жду нового вызова и надеюсь, что смогу использовать все свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде достичь еще больших успехов в будущем», – заявил Чех.

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