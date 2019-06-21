Злоумышленники в испанских барах подсыпают в напитки порошок и грабят уснувших туристов

Иностранных туристов в Испании предупреждают об активизировавшихся бандах преступников, которые выслеживают своих жертв в местных барах и пабах, пишет turizm.ru. Особо острой названа ситуация на популярном курорте Бенидорм, где некоторым туристам во время пребывания в питейных заведениях злоумышленники подсыпают в напитки наркотические вещества. Дождавшись, когда турист теряет над собой контроль, преступники беспрепятственно забирают все его ценные вещи.

Одной из последних жертв стал британский путешественник, который спокойно отдыхал в одном из баров Бенидорма, попивая алкогольный напиток. Через некоторое время турист почувствовал себя плохо и потерял сознание. Очнулся британец уже на местном пляже без кроссовок, телефона и кошелька. Правоохранительные органы убедительно просят всех отдыхающих не оставлять в барах и клубах бокалы без присмотра и обращать внимание на подозрительных лиц, пристроившихся рядом.

Кроме того, на курорте увеличилось количество ограблений пьяных туристов. Схема преступления проста — девушка притворяется проституткой, подходит к туристу и обнимает его. В этот момент из карманов иностранца и пропадают ценные вещи. Чаще всего представительницами древнейшей профессии прикидываются женщины, приехавшие в Испанию из стран Восточной Европы. Так, гражданка Румынии была арестована за кражу 450 евро и часов стоимостью более 5000 евро.

Зафиксированы случаи, когда секс-работниками прикидывались и мужчины. Некоторые туристы в Испании жалуются на то, что их вещи пропадали, как только они сходили с автобусов в аэропортах, и возле отелей.