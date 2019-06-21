Однополая пара добилась своего: Госсуд признал недействительной часть Закона об иностранцах

Истцы обжаловали решение Департамента полиции и погранохраны, отказавшегося выдать временный вид на жительство одному из партнеров. Пара официально зарегистрировала свой брак, один из партнеров является эстонским гражданином и пара намеревалась проживать в Эстонии.

Согласившись с решением Окружного суда, Госсуд считает, что Закон об иностранцах нарушает Семейное право и поэтому противоречит той части Конституции, которая исключает выдачу временного вида на жительство партнеру гражданина Эстонии в случае зарегистрированного брака.

Несмотря на то, что такой партнер может ходатайствовать о виде на жительство на другом основании, например, для работы, это не дает человеку достаточно уверенности в том, что он сможет жить в Эстонии со своим партнером именно семьей. Данную часть Закона об иностранцах Госсуд признал недействительной.