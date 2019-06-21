Пт, 21.06.2019
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Первая "жертва": неизвестные сломали электросамокат Bolt
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Lõhutud Bolti ratas Harju tänaval

ФОТО: Madis Sinivee

В таллиннском старом городе кто-то приложил грубую силу к электросамокату компании Bolt, сломав руль у транспортого средства.

Фотограф Postimees заметил сломанный электросамокат в районе 11 часов на улице Харью.

 Bolt открыла услугу проката электроскутеров в Таллинне во вторник на этой неделе. В прокат можно было взять 120 самокатов, по состоянию на конец первого рабочего дня ни один из них не пострадал, о чем компания тут же  сообщила посредством пресс-сообщения.

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