Первая "жертва": неизвестные сломали электросамокат Bolt
В таллиннском старом городе кто-то приложил грубую силу к электросамокату компании Bolt, сломав руль у транспортого средства.
Фотограф Postimees заметил сломанный электросамокат в районе 11 часов на улице Харью.
Bolt открыла услугу проката электроскутеров в Таллинне во вторник на этой неделе. В прокат можно было взять 120 самокатов, по состоянию на конец первого рабочего дня ни один из них не пострадал, о чем компания тут же сообщила посредством пресс-сообщения.