Первая "жертва": неизвестные сломали электросамокат Bolt

Bolt открыла услугу проката электроскутеров в Таллинне во вторник на этой неделе. В прокат можно было взять 120 самокатов, по состоянию на конец первого рабочего дня ни один из них не пострадал, о чем компания тут же сообщила посредством пресс-сообщения.