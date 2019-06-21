Прямая линия с Владимиром Путиным: как это было в 2019 году

Что нового

Не смотря на то, что в Кремле прямую линию с Владимиром Путиным обещали провести в «устоявшемся формате», без нововведений в этом году не обошлось. Еще в 2018-м к стандартной связке, в которой граждане задавали вопросы, а президент на них отвечал, подключились главы регионов. В ходе прямой линии Путин связывался с министрами и губернаторами и лично требовал разобраться с поступающими жалобами. В этом году сценарий похожий, но отличие все же было: чаяния граждан решаются не в эфире, а до него, после чего Путин выходит на прямую линию и отчитывается перед народом. Так, за сутки до эфира Следственный комитет начал проверку информации по городу Асбесту, связанную с расселением жителей аварийных домов. На Алтае помогают с жильем многодетной семье, чей дом разрушило паводком, а в Красноярске сдвинулась с места жалоба обманутых дольщиков. Одно остается неизменным: точечные указания, какими эффектными они не были бы, не меняют глобальную картину.

Про приоритеты

«Скажите, когда поднимут зарплаты? Мы получаем 12-13 тысяч рублей. Нам приходится работать на двух-трех работах», — так прозвучал один из первых вопросов на прямой линии с Путиным. Социально-экономическая повестка России в рамках общения с президентом остается приоритетной. Глава государства сообщает, что в среднем по стране начисленная заработная плата выросла с 33 до 40 тысяч рублей. После чего он добавляет: «Я хочу, чтобы люди, которые сейчас у телевизора, не сердились. Я говорю о средних цифрах». В первую тройку тем попадают здравоохранение и мусорная реформа. В рамках шоу поднимается проблема нехватки специалистов, после чего показывают ролик, где женщина из Смоленской области, работающая в регистратуре, утверждает, что врачей на самом деле на всех хватает, и записаться к нужному специалисту можно прямо сегодня. А еще в регистратуре нет очередей, да и людей, в общем-то, в больнице не наблюдается. Еще один постановочный момент: молодая мать жалуется на мизерные пособия по уходу за детьми. Как позже выяснилось, ей оказалась сотрудница серпуховской администрации Екатерина Кириллова. Президент обещает решить проблему утилизации мусора: для этого есть долгосрочная программа по строительству двухсот перерабатывающих комплексов. Тем не менее, который месяц волнующая всю страну тема полигона Шиас на прямой линии затронута не была.

Про санкции и отношения с Западом