Прямая линия с Владимиром Путиным: как это было в 2019 году
20 июня Владимир Путин в 17-й раз в прямом эфире отвечал на вопросы граждан. Rus.Postimees проанализировал ключевые темы выступления президента России.
Что нового
Не смотря на то, что в Кремле прямую линию с Владимиром Путиным обещали провести в «устоявшемся формате», без нововведений в этом году не обошлось. Еще в 2018-м к стандартной связке, в которой граждане задавали вопросы, а президент на них отвечал, подключились главы регионов. В ходе прямой линии Путин связывался с министрами и губернаторами и лично требовал разобраться с поступающими жалобами. В этом году сценарий похожий, но отличие все же было: чаяния граждан решаются не в эфире, а до него, после чего Путин выходит на прямую линию и отчитывается перед народом. Так, за сутки до эфира Следственный комитет начал проверку информации по городу Асбесту, связанную с расселением жителей аварийных домов. На Алтае помогают с жильем многодетной семье, чей дом разрушило паводком, а в Красноярске сдвинулась с места жалоба обманутых дольщиков. Одно остается неизменным: точечные указания, какими эффектными они не были бы, не меняют глобальную картину.
Про приоритеты
«Скажите, когда поднимут зарплаты? Мы получаем 12-13 тысяч рублей. Нам приходится работать на двух-трех работах», — так прозвучал один из первых вопросов на прямой линии с Путиным. Социально-экономическая повестка России в рамках общения с президентом остается приоритетной. Глава государства сообщает, что в среднем по стране начисленная заработная плата выросла с 33 до 40 тысяч рублей. После чего он добавляет: «Я хочу, чтобы люди, которые сейчас у телевизора, не сердились. Я говорю о средних цифрах». В первую тройку тем попадают здравоохранение и мусорная реформа. В рамках шоу поднимается проблема нехватки специалистов, после чего показывают ролик, где женщина из Смоленской области, работающая в регистратуре, утверждает, что врачей на самом деле на всех хватает, и записаться к нужному специалисту можно прямо сегодня. А еще в регистратуре нет очередей, да и людей, в общем-то, в больнице не наблюдается. Еще один постановочный момент: молодая мать жалуется на мизерные пособия по уходу за детьми. Как позже выяснилось, ей оказалась сотрудница серпуховской администрации Екатерина Кириллова. Президент обещает решить проблему утилизации мусора: для этого есть долгосрочная программа по строительству двухсот перерабатывающих комплексов. Тем не менее, который месяц волнующая всю страну тема полигона Шиас на прямой линии затронута не была.
Про санкции и отношения с Западом
Милитаристской риторики в рамках последней прямой линии с Путиным не было. Ведущий озвучивает популярный вопрос граждан: «Поскольку из-за санкций страдает экономика, все чаще звучат призывы помириться с Западом. Если мы помиримся, нам это что-то даст?» «Во-первых, что значит помириться? Мы ни с кем не ругались, и желания такого нет. Во-вторых, Россия за эти годы недополучила около 50 миллиардов долларов, а Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США — 17 миллиардов долларов, Япония — 27 миллиардов долларов, это все отражается на рабочих местах в этих странах, они теряют наш рынок. Но кое-что мы и получили. Нам надо было включить мозги, и мы это сделали, по поводу того, что и как делать в высокотехнологичных секторах экономики, 667 миллиардов рублей — программа импортозамещения», — отвечает президент. На вопрос о встрече с Трампом, он ответил, что Россия готова к диалогу, как только американская сторона сама проявит интерес. Еще одна новость: Россия на седьмом месте по расходам на вооружение, и дальше расходы будут сокращаться.
Про Украину и Зеленского
Президент Владимир Путин оккупацию в Донбассе назвал «чушью» и сказал, что Киев должен проявить политическую волю для урегулирования конфликта на востоке Украины. На вопрос о президенте Зеленском он ответил следующее: «Он - талантливый человек, я помню его выступления на КВНе в Москве где-то в 2000-х, все это было талантливо и смешно, но то, что мы сейчас видели, это не смешно, это не комедия, это - трагедия, и если он стал главой государства, нужно проблемы решать, тем более он это сделал ядром своей избирательной кампании. Вот в Париже он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами. В мировой практике нет примера, когда бы проблемы решались без прямого диалога между сторонами. Говорилось о том, что будет прекращена блокада. Ничего же не делается, блокада только усиливается. Шаги навстречу — это самое простое».
Про коррупцию
«Чувствуете ли вы личную ответственность за это безобразие?» — в ходе видеообращения спрашивает житель РФ про коррупционный скандал с Дмитрием Захарченко, который на момент ареста работал в управлении противодействия коррупции МВД России, и у которого изъяли 1200 кг денег. «Чувствую, если бы не чувствовал, вы бы ничего не знали», — отвечает Путин. Президент утверждает, что уровень коррупции в стране падает, и дальше в этом направлении действовать будут бескомпромиссно. Разобранный в ходе прямой линии кейс с Захарченко выглядит несколько противоречиво и неубедительно. Получается, что самые крупные коррупционные скандалы в России связаны с людьми, которые борются с коррупцией. В ходе прямой линии президент зачитал вопрос: «Куда нас ведет эта банда патриотов из «Единой России»?» Партию власти Владимир Путин назвал «зрелыми людьми», которые берут на себя ответственность за непопулярные, но нужные стране решения, и несколько раз за выступление открестился от наследия 1990-х годов.
Про Голунова и статью 228
«Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было правонарушений с их стороны, чтобы не было ситуаций, как с журналистом, которого вы упомянули. Кстати говоря, генералы были за это уволены. Надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных», — отвечает на вопрос о Голунове президент в ходе прямой линии. Сейчас статью 228 (статья УК РФ о незаконном обороте наркотических веществ – ред.) называют «народной», поскольку по ней сидит около четверти всех заключенных страны. Каков процент тех, кому подбросили наркотики, сказать сложно, но он достаточно велик, чтобы случай с Голуновым активизировал протестные силы по всей России. О предложении либерализации «антинаркотической» статьи 228 Путин отвечает категорическим отказом. Согласно его мнению угроза наркотической зависимости для нации «очень велика».
Про китов и касаток
Вишенка на торте общения президента с народом — освобождение китов и касаток из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморье в прямом эфире. «Любопытное, конечно, совпадение или, другими словами, чудодейственный эффект прямой линии», — сообщает корреспондент прямо с места событий. По ее словам, двух касаток и шесть белух везут в район Шантарских островов в Хабаровском крае (там, где они были выловлены), чтобы выпустить на свободу. Оставшихся млекопитающих вывезут из бухты в течение четырех месяцев. В дальнейшем правительство планирует инициировать запрет на их вылов. По словам Владимира Путина, одна касатка стоит в среднем около 100 миллионов долларов, поэтому «заинтересантов» в этой ситуации много, но проблема будет решена.