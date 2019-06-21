Фото и видео: при протестах в Грузии пострадали 240 человек

Замминистра посетил клинику Ингороква, куда поступили 46 пострадавших. 11 из них госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии, еще двоим делают операции, передает «Лента.ру». Всего же, по словам чиновника, в клиниках остаются 102 человека. «В большинстве случаев были травмы, ушибы, синяки, интоксикация и травмы глаз», — уточняет Бохуа.

Протесты в Грузии начались 20 июня после того, как посетивший страну российский дипломат и глава Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это вызвало недовольство грузинских граждан, которые начали собираться у стен парламента с требованием отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе — его назвали предателем родины за то, что он отдал почетное место Гаврилову.

Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Тем не менее, один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия заявил, что акция продолжится у здания парламента в Тбилиси также и в пятницу, 21 июня. Он считает, что после произошедшего уже невозможно остановиться. Также протестующих поддержал бежавший из страны экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

В Кремле считают русофобской провокацией прошедшую в Тбилиси акцию протеста, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».