Нолану позволят снимать на Лагна-теэ только десять дней

«Нам известно, что кинематографисты сейчас ищут альтернативные возможности для съемок в окрестностях Таллинна, что позволит снизить нагрузку на Лаагна, - разъяснил мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Решение, которое мы можем предложить – это десятидневный период съемок в канаве Лаагна с кратковременными приостановками движения на основании конкретного графика».

«Мы видим, что за время встреч и переговоров представителям Warner Bros. стало понятно: их изначальное желание полностью перекрыть улицу Лаагна на четыре недели неосуществимо, поэтому мы надеемся, что они готовы принять предложенные городом условия», - сообщил Кылварт.

По словам мэра, движение по канаве должно оставаться свободным по понедельникам и вторникам, в том числе движение должно быть сохранено и на мостах над канавой, за исключением перекрытия движения на несколько минут в целях безопасности во время пролета вертолета съемочной группы. По средам, четвергам и пятницам сохранится возможность движения в часы пик: по утрам – из Ласнамяэ в сторону города и по вечерам – в обратном направлении. Направление движения в объезд Лаагна-теэ на более долгий период возможно только по выходным дням. Беспрепятственное передвижение оперативного транспорта должно быть обеспечено на протяжении всего съемочного периода.