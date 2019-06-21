Фонд интеграции ищет тех, кто научит учителей Ида-Вирумаа эстонскому языку

Обучающие фирмы приглашаются к участию в тендере, проводимом Фондом интеграции. Цель – предоставить 120 учителям из Ида-Вирумаа возможность улучшить свои знания эстонского языка на языковых курсах, которые начнутся в сентябре в Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве.
Подобный тендер, финансируемый Министерством образования и науки, Фонд интеграции проводит уже в пятый раз. «Таким образом мы поддерживаем учителей дошкольных учреждений и общеобразовательных школ в Ида-Вирумаа, которые заинтересованы в повышении уровня владения эстонским языком и в сдаче государственного экзамена на уровень владения языком», – сказала главный эксперт языкового отдела Министерства образования и науки Рийна Коольмейстер.
Партнером Фонда интеграции может стать обучающая фирма, готовая провести курсы эстонского языка на уровни B2 и C1 в объеме 250 академических часов для 120 учителей в Нарве, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве.
«Важно, чтобы обучение проходило в языковой среде, учитывало нужды учащегося, повысило уровень владения языком на один уровень, а также мотивировало подтвердить это посредством успешной сдачи языкового экзамена», – добавила руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.
Языковые курсы планируется провести в период с сентября этого года по май следующего. «Мы хотим выбрать обучающую фирму в июле, чтобы в августе сформировать учебные группы в сотрудничестве с образовательными учреждениями и местными самоуправлениями. Поэтому крайним сроком подачи предложений выбрано 18 июля. Необходимая для участия в тендере информация опубликована на нашей домашней странице», – пояснила Яна Тонди.
На языковых курсах, завершившихся в мае этого года, обучались 120 учителей из Ида-Вирумаа. «Из анализа результатов обучения и результатов тестирования каждого учащегося видно, что языковые курсы расширили словарный запас, и прошедшие курсы учителя могут свободнее говорить на эстонском языке как в повседневной жизни, так и на работе. На настоящий момент 64 учителя подтвердили свое улучшившееся владение эстонским языком успешной сдачей языкового экзамена, и 54 планируют сделать это в будущем», – сказала Тонди.