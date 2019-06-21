Фонд интеграции ищет тех, кто научит учителей Ида-Вирумаа эстонскому языку

Подобный тендер, финансируемый Министерством образования и науки, Фонд интеграции проводит уже в пятый раз. «Таким образом мы поддерживаем учителей дошкольных учреждений и общеобразовательных школ в Ида-Вирумаа, которые заинтересованы в повышении уровня владения эстонским языком и в сдаче государственного экзамена на уровень владения языком», – сказала главный эксперт языкового отдела Министерства образования и науки Рийна Коольмейстер.

Партнером Фонда интеграции может стать обучающая фирма, готовая провести курсы эстонского языка на уровни B2 и C1 в объеме 250 академических часов для 120 учителей в Нарве, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве.

«Важно, чтобы обучение проходило в языковой среде, учитывало нужды учащегося, повысило уровень владения языком на один уровень, а также мотивировало подтвердить это посредством успешной сдачи языкового экзамена», – добавила руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.

Языковые курсы планируется провести в период с сентября этого года по май следующего. «Мы хотим выбрать обучающую фирму в июле, чтобы в августе сформировать учебные группы в сотрудничестве с образовательными учреждениями и местными самоуправлениями. Поэтому крайним сроком подачи предложений выбрано 18 июля. Необходимая для участия в тендере информация опубликована на нашей домашней странице», – пояснила Яна Тонди.