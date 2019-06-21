Ратас высказался за продление санкций против России

Руководители ЕС накануне одобрили продление санкций в отношении России на следующие полгода, пишет rus.err.ee.
"До тех пор, пока Россия не начнет полностью выполнять Минские соглашения и продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, отношения России и Европейского союза не могут измениться и санкции должны быть сохранены", - сказал премьер-министр Юри Ратас, слова которого в пятницу, 21 июня, привела пресс-служба правительства.
Европейский совет повторил свой призыв к России незамедлительно освободить арестованных украинских моряков и корабли, а также руководители государств и правительств выразили озабоченность решением России начать в упрощенном порядке выдавать паспорта в Донецком и Луганском регионах и заявили о готовности взвесить дополнительные возможности отреагировать на этот шаг.