Картина дня: стрельба в Таллинне, непростое положение Nordica и перекрытие Лаагна-теэ

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
Стрельба в Таллинне: один таксист убит, второй ранен
Ранним утром в пятницу в Таллинне была развернута крупномасштабная полицейская операция по поимке человека, который около трех часов ночи открыл огонь по двум таксистам в районе Творческого городка на улице Теллискиви. Читать далее...
Полиция установила личность предполагаемого стрелка
Предполагаемый подозреваемый – мужчина 30 лет, говорит по-эстонски, у него темные волосы, рост около 175 см, худощавого телосложения, на нем была рубашка в черно-белую полоску. Как известно полиции, мужчина вооружен. Читать далее...
Предварительные данные: стрелявший подошел к таксистам и открыл по ним огонь
Минувшей ночью в столичном районе Пыхья-Таллинн на улице Теллискиви неизвестный мужчина подошел к таксистам, ожидавшим клиентов, и открыл по ним огонь. Читайте далее...
Открывший стрельбу на улице Теллискиви в прошлом работал таксистом
По данным Postimees, 30-летний Райво Юримяэ, который сегодня ночью открыл стрельбу по двум таксистом, и сам в прошлом работал таксистом. Читайте далее...
В Маарду напали на полицейских, задерживавших вооруженного мужчину
В четверг поступило сообщение о 45-летнем дебошире, размахивавшим ножом на улице Авар в Маарду, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...
Запредельная жестокость: в Ласнамяэ сожитель отрезал женщине голову
В первые недели 2019 года Пыхьяской окружной прокуратуре пришлось распутывать самую жуткую за последнее десятилетие историю убийства. Картина, которая открылась в одной из ласнамяэских квартир в Таллинне, где в рождественские праздники было обнаружено тело Галины 1969 года рождения с отрезанной головой. Читать далее...
Выпавшая из окна пятого этажа трехлетняя девочка умерла
Прибывшая на место происшествия скорая помощь доставила находившегося в тяжелом состоянии ребенка в детскую больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти ее, она скончалась. Читать далее...
Праздник для должников: штрафы станут обходиться дешевле для кошелька
Намерение передать производство по долговым требованиям в руки Налогово-таможенного департамента уменьшит число судебных исполнителей наполовину, в результате чего их останется от 16 до 20. Читать далее...
Nordica закрывает пять убыточных авиалиний
Эстонская национальная авиакомпания Nordica с конца октября закрывает пять авиалиний из Таллинна. Вместо Nordica полеты на этих линиях будет осуществлять LOT и другие компании. Также LOT перенимает от Nordica продажу билетов и обслуживание клиентов. Читать далее...
Лаагна-теэ могут закрыть для съемок фильма на 10 дней
Пресс-служба Таллиннской мэрии сообщила, что съемочный период фильма режиссера Кристофера Нолана на улице Лаагна будет ограничен десятью днями и начнется не ранее 10 июля. Читать далее...
Фото и видео: при протестах в Грузии пострадали 240 человек
В результате протестов в Грузии пострадали 240 человек, треть из них – сотрудники полиции. Об этом сообщает «Первый канал Грузия» со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения Зазы Бохуа. Читать далее...