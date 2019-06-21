Картина дня: стрельба в Таллинне, непростое положение Nordica и перекрытие Лаагна-теэ

Стрельба в Таллинне: один таксист убит, второй ранен

Ранним утром в пятницу в Таллинне была развернута крупномасштабная полицейская операция по поимке человека, который около трех часов ночи открыл огонь по двум таксистам в районе Творческого городка на улице Теллискиви. Читать далее...

Полиция установила личность предполагаемого стрелка

Предполагаемый подозреваемый – мужчина 30 лет, говорит по-эстонски, у него темные волосы, рост около 175 см, худощавого телосложения, на нем была рубашка в черно-белую полоску. Как известно полиции, мужчина вооружен. Читать далее...

Предварительные данные: стрелявший подошел к таксистам и открыл по ним огонь

Минувшей ночью в столичном районе Пыхья-Таллинн на улице Теллискиви неизвестный мужчина подошел к таксистам, ожидавшим клиентов, и открыл по ним огонь. Читайте далее...

Открывший стрельбу на улице Теллискиви в прошлом работал таксистом

По данным Postimees, 30-летний Райво Юримяэ, который сегодня ночью открыл стрельбу по двум таксистом, и сам в прошлом работал таксистом. Читайте далее...

В Маарду напали на полицейских, задерживавших вооруженного мужчину

В четверг поступило сообщение о 45-летнем дебошире, размахивавшим ножом на улице Авар в Маарду, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Запредельная жестокость: в Ласнамяэ сожитель отрезал женщине голову

В первые недели 2019 года Пыхьяской окружной прокуратуре пришлось распутывать самую жуткую за последнее десятилетие историю убийства. Картина, которая открылась в одной из ласнамяэских квартир в Таллинне, где в рождественские праздники было обнаружено тело Галины 1969 года рождения с отрезанной головой. Читать далее...

Выпавшая из окна пятого этажа трехлетняя девочка умерла

Прибывшая на место происшествия скорая помощь доставила находившегося в тяжелом состоянии ребенка в детскую больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти ее, она скончалась. Читать далее...

Праздник для должников: штрафы станут обходиться дешевле для кошелька

Намерение передать производство по долговым требованиям в руки Налогово-таможенного департамента уменьшит число судебных исполнителей наполовину, в результате чего их останется от 16 до 20. Читать далее...

Nordica закрывает пять убыточных авиалиний

Эстонская национальная авиакомпания Nordica с конца октября закрывает пять авиалиний из Таллинна. Вместо Nordica полеты на этих линиях будет осуществлять LOT и другие компании. Также LOT перенимает от Nordica продажу билетов и обслуживание клиентов. Читать далее...

Лаагна-теэ могут закрыть для съемок фильма на 10 дней

Пресс-служба Таллиннской мэрии сообщила, что съемочный период фильма режиссера Кристофера Нолана на улице Лаагна будет ограничен десятью днями и начнется не ранее 10 июля. Читать далее...

Фото и видео: при протестах в Грузии пострадали 240 человек