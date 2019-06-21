Важно: где и когда можно получить медицинскую помощь в праздничные дни

В Таллинской стоматологической поликлинике (Тоом пуйестеэ, 4) в субботу прием для оказания первой помощи пройдет с 9 до 15, а 23 и 24 июня – с 9 до 14 часов. Первую помощь оказывают дежурный врач и хирург-стоматолог, работает рентгеновский кабинет.

Дежурные аптеки открыты на Тынисмяги, 5 в центре Таллинна и Викерлазе, 19 в Ласнамяэ.

Консультацию семейного врача можно получить по телефонам 1220 или 6346630 круглосуточно, платный телефон педиатра 1599 к услугам пациентов во все дни с 8 до 22 часов. В случае отравления можно в любое время звонить по телефону 16 662.