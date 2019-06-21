Важно: где и когда можно получить медицинскую помощь в праздничные дни

Во все выходные дни стоматологическая поликлиника будет оказывать первую помощь, дежурные аптеки будут доступны и ночью, а отделения экстренной медицины работать, как обычно, круглосуточно.
В Таллинской стоматологической поликлинике (Тоом пуйестеэ, 4) в субботу прием для оказания первой помощи пройдет с 9 до 15, а 23 и 24 июня – с 9 до 14 часов. Первую помощь оказывают дежурный врач и хирург-стоматолог, работает рентгеновский кабинет.
Дежурные аптеки открыты на Тынисмяги, 5 в центре Таллинна и Викерлазе, 19 в Ласнамяэ.
Консультацию семейного врача можно получить по телефонам 1220 или 6346630 круглосуточно, платный телефон педиатра 1599 к услугам пациентов во все дни с 8 до 22 часов. В случае отравления можно в любое время звонить по телефону 16 662.
Специалисты подчеркивают, что главный страж здоровья во время праздников – разум, умение контролировать свои желания и не пускать нетрезвого друга ни в воду, ни за руль. Не стоит и прыгать через костер без предварительной тренировки.