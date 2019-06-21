Спикер парламента Грузии ушел в отставку после протестов

"Принятое решение является ответственностью перед народом", - заявил он.

Это решение связано с беспорядками, которые прошли в Тбилиси накануне из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента.

При этом, по его словам, на место спикера его посадила грузинская сторона «согласно протоколу подобных мероприятий».

Протесты в Грузии начались 20 июня после того, как посетивший страну российский дипломат и глава Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это вызвало недовольство грузинских граждан, которые начали собираться у стен парламента с требованием отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе – его назвали предателем родины за то, что он отдал почетное место Гаврилову.

Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.