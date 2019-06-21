Вытащили с того света: украинский врач спас жительницу Эстонии

Утром 7 июня в Валгаской больницы обязанности дежурного врача исполнял доктор хирургического отделения, приехавший с Украины, Роман Каминский. Когда поступило сообщение, что бригада скорой помощи привезла в больницу находящуюся в критическом состоянии пострадавшую с шестью ножевыми ранениями, доктор Каминский вместе с коллегами незамедлительно бросились стабилизировать пациентку — 89-летнюю даму, на которую на огороде напал мужчина, личность которого до сих пор не установлена.

Критическая ситуация

«Работники скорой помощи позвонили и мы ждали ее уже в ЭМО с анестезиологом. Она была без сознания и ее общее состояние было тяжелым. При первичном исследовании обнаружилось сильное кровотечение. Подозревали повреждение большого кровеносного сосуда и нам надо было быстро остановить кровотечение», - вспоминает Каминский.

Повреждения кровеносных сосудов были насколько опасными, что валгаские врачи были вынуждены вызвать на место хирургов кровеносных сосудов из Тарту. «Состояние было критическим в отношении времени. Потеря крови была очень большой и такой больной в медицинском смысле очень нестабилен. О транспортировке на скорой помощи не шло и речи», - сказала заведующая лечебной частью Валгаской больницы Пиллерийн Соодла.

В то время, как хирург кровеносных сосудов Тоомас Эллервеэ с бригадой мчался из Тарту, доктор Каминский вместе с врачом интенсивной терапии, дежурными медсестрами и медсестрой интенсивной терапии готовили пациенту к операции. Состояние пожилой дамы нуждалось в стабилизации и кровотечение надо было остановить.

«Это была совместная работа», - сказал работающий общим хирургом Каминский.

«Хороший пример быстрых действий и совместной работы. Из уездов помощь не пропала. На самом деле Валгаская больница работает и предлагает помощь, если она нужна», - добавила доктор Соодла.

Ценный член общества

Сыгравший в этом инциденте важную роль Роман Каминский помогает пациентам валгаского отделения хирургии уже почти четыре года. За это время врач выучил эстонский язык, адаптировался к местной культуре и поставил себе цель начать самосовершенствоваться в Тартуском университете. Для начала обучения, которое приведет к получению квалификации хирурга, сейчас работающий общим врачом Каминский должен пройти экзамен по эстонскому языку, который он планирует сдать уже летом.

«Мне нравится жить и работать в Эстонии. Могу здесь развиваться и для меня это очень важно», - сказал закончивший на Украине Харьковский национальный медицинский университет Каминский. До переезда в Эстонию он оттачивал свое мастерство в украинских больницах, работая в отделениях хирургии и политравмы. Доктор Соодла подтвердила, что у коллеги большой багаж опыта.

Бесценную работу врача также отметил руководящий последние восемь месяцев Валгаской больницей Маргус Ульст. «Роман — неограненный алмаз, хирургические способности которого превосходны. То, что украинец все еще должен работать в Эстонии общим врачом, конечно, государственная несправедливость», - комментирует он.

Несмотря на почтенный возраст и серьезные ранения, пострадавшая идет на поправку. По словам дочери Виктории, лечение очень хорошее и все врачи относятся доброжелательно. «Это самое важное в нашей работе», - сказал доктор Каминский, имея в виду важность состояние здоровья пациентов.