Подробности стрельбы в Теллискиви: подозреваемый покончил с собой

Полицейские проверили поступившую сегодня примерно в 14.30 информацию о том, что 30-летний Райво находится на автобусной остановке в Набала. На момент прибытия сотрудников полиции на место находившийся в розыске подозреваемый сидел на остановке. Увидев полицейских, он достал оружие и выстрелил себе в голову.