Подробности стрельбы в Теллискиви: подозреваемый покончил с собой
Сегодня около трех часов ночи преступник открыл огонь по двум таксистам в районе Творческого городка на улице Теллискиви. Один из таксистов скончался. Для задержания подозреваемого в стрельбе 30-летнего Райво полиция развернула масштабную спецоперацию.
Полицейские проверили поступившую сегодня примерно в 14.30 информацию о том, что 30-летний Райво находится на автобусной остановке в Набала. На момент прибытия сотрудников полиции на место находившийся в розыске подозреваемый сидел на остановке. Увидев полицейских, он достал оружие и выстрелил себе в голову.