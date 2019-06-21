Пт, 21.06.2019
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  • Подробности стрельбы в Теллискиви: подозреваемый покончил с собой

Подробности стрельбы в Теллискиви: подозреваемый покончил с собой
Своих жертв он выбрал случайно

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Сегодня около трех часов ночи преступник открыл огонь по двум таксистам в районе Творческого городка на улице Теллискиви. Один из таксистов скончался. Для задержания подозреваемого в стрельбе 30-летнего Райво полиция развернула масштабную спецоперацию.

Полицейские проверили поступившую сегодня примерно в 14.30 информацию о том, что 30-летний Райво находится на автобусной остановке в Набала. На момент прибытия сотрудников полиции на место находившийся в розыске подозреваемый сидел на остановке. Увидев полицейских, он достал оружие и выстрелил себе в голову.

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