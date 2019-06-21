Пт, 21.06.2019
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  • Подробности стрельбы в Теллискиви: предполагаемый стрелок совершил самоубийство

Подробности стрельбы в Теллискиви: предполагаемый стрелок совершил самоубийство
Своих жертв он выбрал случайно

Сегодня около трех часов ночи преступник открыл огонь по двум таксистам в районе Творческого городка на улице Теллискиви. Один из таксистов умер. Полиция развернула масштабную спецоперацию, чтобы поймать подозреваемого в стрельбе 30-летнего Райво.

Полицейские проверили сегодня примерно в 14.30 поступившую от очевидцев информацию о том, что 30-летний Райво может находиться на автобусной остановке в Набала. По прибытии полицейских на место, находящийся в розыске подозреваемый сидел на остановке, увидев полицейских, он достал оружие, направил себе в голову и застрелился.

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