Подробности стрельбы в Теллискиви: предполагаемый стрелок совершил самоубийство
Сегодня около трех часов ночи преступник открыл огонь по двум таксистам в районе Творческого городка на улице Теллискиви. Один из таксистов умер. Полиция развернула масштабную спецоперацию, чтобы поймать подозреваемого в стрельбе 30-летнего Райво.
Полицейские проверили сегодня примерно в 14.30 поступившую от очевидцев информацию о том, что 30-летний Райво может находиться на автобусной остановке в Набала. По прибытии полицейских на место, находящийся в розыске подозреваемый сидел на остановке, увидев полицейских, он достал оружие, направил себе в голову и застрелился.