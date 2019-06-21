Подробности стрельбы в Теллискиви: предполагаемый стрелок совершил самоубийство

Полицейские проверили сегодня примерно в 14.30 поступившую от очевидцев информацию о том, что 30-летний Райво может находиться на автобусной остановке в Набала. По прибытии полицейских на место, находящийся в розыске подозреваемый сидел на остановке, увидев полицейских, он достал оружие, направил себе в голову и застрелился.