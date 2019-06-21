В Риге на берегу реки обнаружили труп школьницы. Она стала жертвой приятелей

Во вторник, 18 июня, рано утром сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы Латвии вытащили из реки Булльупе утопленницу. По сведениям передачи Degpunktā, девушка стала жертвой убийства. Подозреваемые уже задержаны.
В передаче обобщили рассказы очевидцев и разговоры местных жителей рижских районов Даугавгрива и Болдерая.
Со слов местных, рядом с рекой у Болдерайского моста долго работала полиция, что сразу показалось подозрительным.
Сообщается, что утонувшая была ученицей местной школы, которая в судьбоносный вечер пошла на прогулку с друзьями. Среди знакомых произошел конфликт – один из компании предложил девушке заняться сексом, но она отказалась.
По неофициальной информации, нападавшими оказались несколько молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет. Возможно, воспитанники мореходки.
Очевидно, одной из причин жестокого преступления стало и то, что парни были под воздействием алкоголя или наркотических средств.
Пока что неясно, почему ни одна из видеокамер, установленных на мосту, ничего не засняла. Одна принадлежит муниципальной полиции, вторая – Latvijas dzelzceļš, отметили в передаче.
Полиция от подробных комментариев воздерживается.
«Информация, которой мы располагаем на данный момент, говорит о том, что прступление произошло в кругу близких приятелей. В связи с этим инцидентом безопасности жителей ничто не угрожает.
Госполиция уже задержала обоих подозреваемых.
Принимая во внимание интересы следствия, более подробную информацию распространять нельзя», – рассказала представитель полиции Гита Гжибовска.