Пт, 21.06.2019
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  • В Риге на берегу реки обнаружили труп школьницы. Она стала жертвой приятелей

В Риге на берегу реки обнаружили труп школьницы. Она стала жертвой приятелей

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Булльупе. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник, 18 июня, рано утром сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы Латвии вытащили из реки Булльупе утопленницу. По сведениям передачи Degpunktā, девушка стала жертвой убийства. Подозреваемые уже задержаны.

В передаче обобщили рассказы очевидцев и разговоры местных жителей рижских районов Даугавгрива и Болдерая.

Со слов местных, рядом с рекой у Болдерайского моста долго работала полиция, что сразу показалось подозрительным. 

Сообщается, что утонувшая была ученицей местной школы, которая в судьбоносный вечер пошла на прогулку с друзьями. Среди знакомых произошел конфликт – один из компании предложил девушке заняться сексом, но она отказалась.

По неофициальной информации, нападавшими оказались несколько молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет. Возможно, воспитанники мореходки.

Очевидно, одной из причин жестокого преступления стало и то, что парни были под воздействием алкоголя или наркотических средств.

Пока что неясно, почему ни одна из видеокамер, установленных на мосту, ничего не засняла. Одна принадлежит муниципальной полиции, вторая – Latvijas dzelzceļš, отметили в передаче.

Полиция от подробных комментариев воздерживается.

«Информация, которой мы располагаем на данный момент, говорит о том, что прступление произошло в кругу близких приятелей. В связи с этим инцидентом безопасности жителей ничто не угрожает.

Госполиция уже задержала обоих подозреваемых.

Принимая во внимание интересы следствия, более подробную информацию распространять нельзя», – рассказала представитель полиции Гита Гжибовска. 

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