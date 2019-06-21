В Риге на берегу реки обнаружили труп школьницы. Она стала жертвой приятелей

В передаче обобщили рассказы очевидцев и разговоры местных жителей рижских районов Даугавгрива и Болдерая.

Со слов местных, рядом с рекой у Болдерайского моста долго работала полиция, что сразу показалось подозрительным.

Сообщается, что утонувшая была ученицей местной школы, которая в судьбоносный вечер пошла на прогулку с друзьями. Среди знакомых произошел конфликт – один из компании предложил девушке заняться сексом, но она отказалась.

По неофициальной информации, нападавшими оказались несколько молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет. Возможно, воспитанники мореходки.

Очевидно, одной из причин жестокого преступления стало и то, что парни были под воздействием алкоголя или наркотических средств.

Пока что неясно, почему ни одна из видеокамер, установленных на мосту, ничего не засняла. Одна принадлежит муниципальной полиции, вторая – Latvijas dzelzceļš, отметили в передаче.

Полиция от подробных комментариев воздерживается.

«Информация, которой мы располагаем на данный момент, говорит о том, что прступление произошло в кругу близких приятелей. В связи с этим инцидентом безопасности жителей ничто не угрожает.

Госполиция уже задержала обоих подозреваемых.