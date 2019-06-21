Вне дома: в гостях у ресторана Jahu побывал автор самого большого в мире плова

Буквально на пару дней в Таллинн прибыл знаменитый Хаким Ганиев –непревзойденный мастер по приготовлению национальных блюд и автор не только книг об узбекской кухне, но и рекорда Гиннеса: однажды он приготовил 7,36 тонны плова!

Вообще-то Хаким приехал к нам не один, а с российской телеведущей Никой Ганич, автором гастрономических путеводителей, в том числе и по Эстонии. Пригласил своих друзей капитан дальнего плавания и кулинар-энтузиаст Александр Гнутов, которого таллиннцы знают хорошо не только по нашим публикациям, но и по его званым ужинам, где неизменно случается аншлаг. Свою площадку, вернее, свою лужайку предложил друзьям гостеприимный ресторан Jahu, недавно открывшийся рядом с рынком Балтийского вокзала.

Хаким Ганиев в Таллинне. ФОТО: Вера Копти.

Уфф, вот вроде все и обозначено – и место действия, и его участники. Теперь о главном, то есть о еде. Главным героем вечера стал, безусловно, плов. Это блюдо многие готовят дома, вернее, они считают, что готовят плов, но на самом деле у них получается не плов, а мясо с рисом.

«Сочетание мяса и риса – самое распространенное во всем мире», - начал рассказ Хаким. Он отвечал на вопросы, не отходя от трех казанов, в которые, не без помощи Александра и других поваров, закладывались огромные куски баранины на косточках, нашинкованная соломкой морковь – и обычная, оранжевая, и желтая, привезенная из Узбекистана, головки чеснока и стручки острого перца…

ФОТО: Вера Копти.

Одного только узбекского плова Хаким знает 574 рецепта! А вообще, по его утверждению, плов – это не блюдо, а средство межнационального общения. «Смотрите: во многих странах готовят блюда из риса. И испанская паэлья, и итальянское ризотто, и индийский пилаф – все это, в сущности, разновидности одного и того же блюда. Плов, близкий к среднеазиатскому, готовят на Кавказе, в Турции и Иране. Но Узбекистан – непревзойденная по количеству рецептов страна!» - рассказал Ганиев.

Хаким Ганиев и Александр Гнутов колдуют над казаном. Совсем скоро плов будет готов. ФОТО: Вера Копти.

Развенчал он и распространенный миф о том, что настоящий плов получается только на хлопковом масле: «Это совсем не так! Хлопковое масло ввели в обиход во времена СССР, когда в Средней Азии были вырублены тысячи оливковых рощ. Плов готовится только на курдючном сале с добавлением оливкового масла».

Плов готовится долго, и около казанов постоянно находились не только повара, но и проголодавшиеся гости, придирчиво следящие за процессом. Кстати, меню званого вечера состояло из четырех блюд.

Мини-самса: с мясом, рыбой и сыром. ФОТО: Вера Копти

В качестве закуски была подана самса, но не традиционная, треугольная, а сразу три, но маленькие и круглые, на один укус: с мясом, рыбой и сыром. Надо сказать, что эти «три узбекские бэби-самсы», как они назывались в меню, только разожгли апетит.

Узбекская лепешка подается к супу. ФОТО: Вера Копти.