Вне дома: в гостях у ресторана Jahu побывал автор самого большого в мире плова
Запах плова волнами плыл по Каламая, многие прохожие останавливались и пытались понять, где же находится источник этого восточного аромата. Но попасть в ресторан Jahu в тот вечер удалось только тем, кто вовремя оплатил свое участие в тематической вечеринке.
Буквально на пару дней в Таллинн прибыл знаменитый Хаким Ганиев –непревзойденный мастер по приготовлению национальных блюд и автор не только книг об узбекской кухне, но и рекорда Гиннеса: однажды он приготовил 7,36 тонны плова!
Вообще-то Хаким приехал к нам не один, а с российской телеведущей Никой Ганич, автором гастрономических путеводителей, в том числе и по Эстонии. Пригласил своих друзей капитан дальнего плавания и кулинар-энтузиаст Александр Гнутов, которого таллиннцы знают хорошо не только по нашим публикациям, но и по его званым ужинам, где неизменно случается аншлаг. Свою площадку, вернее, свою лужайку предложил друзьям гостеприимный ресторан Jahu, недавно открывшийся рядом с рынком Балтийского вокзала.
Уфф, вот вроде все и обозначено – и место действия, и его участники. Теперь о главном, то есть о еде. Главным героем вечера стал, безусловно, плов. Это блюдо многие готовят дома, вернее, они считают, что готовят плов, но на самом деле у них получается не плов, а мясо с рисом.
«Сочетание мяса и риса – самое распространенное во всем мире», - начал рассказ Хаким. Он отвечал на вопросы, не отходя от трех казанов, в которые, не без помощи Александра и других поваров, закладывались огромные куски баранины на косточках, нашинкованная соломкой морковь – и обычная, оранжевая, и желтая, привезенная из Узбекистана, головки чеснока и стручки острого перца…
Одного только узбекского плова Хаким знает 574 рецепта! А вообще, по его утверждению, плов – это не блюдо, а средство межнационального общения. «Смотрите: во многих странах готовят блюда из риса. И испанская паэлья, и итальянское ризотто, и индийский пилаф – все это, в сущности, разновидности одного и того же блюда. Плов, близкий к среднеазиатскому, готовят на Кавказе, в Турции и Иране. Но Узбекистан – непревзойденная по количеству рецептов страна!» - рассказал Ганиев.
Развенчал он и распространенный миф о том, что настоящий плов получается только на хлопковом масле: «Это совсем не так! Хлопковое масло ввели в обиход во времена СССР, когда в Средней Азии были вырублены тысячи оливковых рощ. Плов готовится только на курдючном сале с добавлением оливкового масла».
Плов готовится долго, и около казанов постоянно находились не только повара, но и проголодавшиеся гости, придирчиво следящие за процессом. Кстати, меню званого вечера состояло из четырех блюд.
В качестве закуски была подана самса, но не традиционная, треугольная, а сразу три, но маленькие и круглые, на один укус: с мясом, рыбой и сыром. Надо сказать, что эти «три узбекские бэби-самсы», как они назывались в меню, только разожгли апетит.
Затем на столах появились узбекские лепешки с острым томатным соусом, напоминающим грузинскую аджику. Лепешки полагалось есть с лагманом – густым супом с бараниной и лапшой. Баранина, само собой, таяла во рту, а суп источал невероятный аромат.
Уточним, что главным напитком вечера был знаменитый узбекский зеленый чай номер 95 – кок-чой. А карту вин составил сомелье Юрий Братчик, управляющий рестораном «Чайковский» - друг Александра Гнутова, поддерживающий его во всех начинаниях.
Пока мы наслаждались блюдами, предшествующими главному, Хаким Ганиев продолжал священнодействовать над казанами. Мясо было вынуто, срезано с костей и отправлено обратно, к моркови. Из кухни принесли замоченный заранее рис, коричневатый, почти прозрачный – и, о чудо! – плов готов! Раздачу плова, сдобренного пряной зирой, приветствовали бурными аплодисментами!
Думаю, что не стоит подробно описывать, как благоухала баранина, как красив и вкусен был рис, из-за моркови ставший разноцветным. Автор, не кривя душой, сочла, что это – лучший плов, который доводилось пробовать. Правда, нашлись и оппоненты: журналистка из другого издания сказала, что ей больше по душе плов, который готовит узбек, живущий в Таллинне. Ну да Аллах с ней.
К плову подавался салат шакароб из помидоров с луком. Темные, почти вишневые помидоры, между прочим, тоже были узбекскими! Сравнивать их с продающимися у нас – кощунство, поэтому не будем.
Про пахлаву, поданную на десерт, Гнутов сказал, что она совершенно не такая, к которой привыкли отдыхающие в Турции туристы. И правда – она была совсем не липкая, рассыпчатая и имела умопомрачительный ореховый вкус.
Ну вот и всё. Нет, не всё. Была и культурная программа – розыгрыш книги Ганиева о плове, аукцион, фотографирование в халате и тюбетейке и, конечно, застольные разговоры. Спросите, как можно попасть на такую вечеринку? Очень просто – следить в Facebook за новостями наших ресторанов. Кстати, собственники ресторана Jahu пообещали, что не будут останавливаться на достигнутом. Так что – до встречи!