Соглашение подписано: страны Балтии отсоединяются от российской электросети

«Строительство необходимой для синхронизации инфраструктуры идет полным ходом, однако политическая поддержка на самом высоком уровне и согласованные этапы строительства придадут еще больше уверенности в успехе проекта, – сказал премьер-министр Юри Ратас. – Конечно, ключевую роль сыграла поддержка со стороны Европейской комиссии, благодаря чему мы уже получили и можем рассчитывать и в будущем на заметную финансовую помощь со стороны Европейского союза для претворения в жизнь этого проекта».