Соглашение подписано: страны Балтии отсоединяются от российской электросети

Премьер-министр Юри Ратас вместе с руководителями государств и правительств Латвии, Литвы и Польши, а также с главой Европейской комиссии подписал политическое соглашение, чтобы подтвердить поддержку плану синхронизации электросистем стран Балтии с материковой Европой. Дорожная карта определяет дальнейшие шаги по претворению в жизнь данного проекта.
«Строительство необходимой для синхронизации инфраструктуры идет полным ходом, однако политическая поддержка на самом высоком уровне и согласованные этапы строительства придадут еще больше уверенности в успехе проекта, – сказал премьер-министр Юри Ратас. – Конечно, ключевую роль сыграла поддержка со стороны Европейской комиссии, благодаря чему мы уже получили и можем рассчитывать и в будущем на заметную финансовую помощь со стороны Европейского союза для претворения в жизнь этого проекта».
По словам премьер-министра Ратаса, отсоединение электросистем от России и синхронизация их с Европой важны в первую очередь для обеспечения энергетической безопасности. «Мы не можем зависеть от российский сетей», - пояснил Ратас.
Страны Балтии хотят отсоединиться от российской сети и присоединиться к материковой Европе к 2025 году.