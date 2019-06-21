Министерство вызвало грузоперевозчиков на ковер и наказало их

Созданная при Министерстве экономики комиссия по грузоперевозкам вчера приняла решение о том, что станет с тринадцатью автоперевозчиками, совершившими в последнее время грубые нарушения закона в области перевозок, пишет Postimees.
Чаще всего во втором квартале этого года грузоперевозчики нарушили правила в части времени отдыха и использования регистраторов. Также случалось, что полная масса автомобиля или автопоезда была больше разрешенной. Кроме того, некоторые фирмы использовали труд водителей, не прошедших профессиональное или дополнительное оборудование.
Комиссия рассмотрела объяснения перевозчиков и вынесла решения по девяти нарушителям. У половины из них на шесть месяцев отобрана лицензия на деятельность. Четыре перевозчика должны представить в министерство пдтверждения того, что водители прошли требуемое обучение. К одному перевозчику будет направлена трудовая комиссия, чтобы проверить соблюдение требований закона к часам работы и отдыха.
В отношении остальных грузоперевозчиков комиссия решила вынести предложение о прекращении административного производства без применения каких-либо мер.
Комиссия по грузоперевозкам сформирована приказом министра экономики и инфраструктуры; ее цель - рассматривать и проверять случаи нарушения правовых актов и международных соглашений, регулирующих организацию перевозок. В комиссию входят в числе прочих представители Министерства экономики, Трудовой инспекции, Департамента полиции и погранохраны и Департамента шоссейных дорог.