Министерство вызвало грузоперевозчиков на ковер и наказало их

Чаще всего во втором квартале этого года грузоперевозчики нарушили правила в части времени отдыха и использования регистраторов. Также случалось, что полная масса автомобиля или автопоезда была больше разрешенной. Кроме того, некоторые фирмы использовали труд водителей, не прошедших профессиональное или дополнительное оборудование.

Комиссия рассмотрела объяснения перевозчиков и вынесла решения по девяти нарушителям. У половины из них на шесть месяцев отобрана лицензия на деятельность. Четыре перевозчика должны представить в министерство пдтверждения того, что водители прошли требуемое обучение. К одному перевозчику будет направлена трудовая комиссия, чтобы проверить соблюдение требований закона к часам работы и отдыха.

В отношении остальных грузоперевозчиков комиссия решила вынести предложение о прекращении административного производства без применения каких-либо мер.