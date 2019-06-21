Прокуратура готова направить уголовное дело Марти Куузика в суд

Как сообщила в пятницу BNS пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, следствие окончено и материалы представлены адвокату для ознакомления, после возможного ходатайства прокуратура предъявит Куузику обвинение и направит дело в суд.

Напомним, что перед тем, как правительство Юри Ратаса принесло присягу, издание Eesti Ekspress сообщило о подозрениях в семейном насилии в отношении министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика, который заявил о своей невиновности, но под давлением общественной критики подал в отставку. 29 апреля полиция возбудила уголовное дело для проверки подозрений в адрес Куузика.