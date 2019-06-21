Фото: что происходит на остановке, где покончил с собой подозреваемый в стрельбе в Теллискиви

В Кийли, Харьюмаа, вокруг автобусной остановки Набала продолжают работать полицейские. На этой остановке сегодня застрелился подозреваемый в стрельбе в Теллискиви.
Полицейские проверили поступившую сегодня примерно в 14.30 информацию о том, что 30-летний Райво, которого разыскивала полиция, находится на автобусной остановке в Кийли. На момент прибытия сотрудников полиции на место подозреваемый сидел на остановке. Увидев полицейских, он достал оружие и выстрелил себе в голову.
Сегодня около трех часов ночи Райво открыл огонь по двум таксистам в районе Творческого городка на улице Теллискиви. Один из таксистов скончался, другой в тяжелом состоянии. Для задержания подозреваемого в стрельбе 30-летнего Райво полиция развернула масштабную спецоперацию.