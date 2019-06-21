Фото: что происходит на остановке, где покончил с собой подозреваемый в стрельбе в Теллискиви

Полицейские проверили поступившую сегодня примерно в 14.30 информацию о том, что 30-летний Райво, которого разыскивала полиция, находится на автобусной остановке в Кийли. На момент прибытия сотрудников полиции на место подозреваемый сидел на остановке. Увидев полицейских, он достал оружие и выстрелил себе в голову.