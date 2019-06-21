Видео: в Таллинне сотрудники МуПо пошли на крайние меры, чтобы наказать велотаксиста

Велотаксисты норовят ездить в тех районах Старого города, куда въезд для них запрещен. У некоторых из них отсутствует послужная карта и следовательно право брать с людей деньги за поездки.

В среду МуПо вместе с полицией проверили работающих в Старом городе и порту велотаксистов. Было начато два производства о проступке, в ходе которых были изъяты на хранение два велотакси, поскольку у водителей не было послужных карт, которые дают право оказывать услуги велотакси.

«В отношении двух водителей велотакси начали производство о проступке, поскольку у них нет послужных карт и для предотвращения дальнейших нарушений забрали велотакси на хранение. Один из водителей уже нам знаком и несколько раз был наказан, но это не оказало влияние на проявление законопослушного поведения. Будем заниматься этим и дальше, поскольку только денежные штрафы не оказывают должного воздействия», - сказал глава МуПо Айвар Тоомпере.

«Производство может длится долгое время, возможно, несколько недель. И если кто-то придет за велотакси, конечно, хотим получить также документы, которые доказывают происхождение велотакси. То есть владелец должен доказать, что речь его собственности. Должны быть документы о его приобретении или если велотакси было собрано самостоятельно, следует подробно описать, как оно было сделано. Полиция не отдает и найденные вещи так просто, надо доказать, что они принадлежат вам. Одним словом, на все это потребуется несколько недель», - сказал Тоомпере.

Задержанные велотаксисты, по его словам, являются местными. Тот, который уже знаком МуПо, не имеет послужной карты, поскольку у него есть действующее наказание. «Несмотря на это, он оказывает услугу и поэтому он пытался спрятаться свой лист с прейскурантом, поскольку прейскурант — это прямой доказательство его нарушения закона. Он утверждал, что по доброте душевной возил туристов по городу и рассказывал им, как красив Таллинн», - сказал Тоомпере.

Он добавил, что МуПо сотрудничает и с Таллиннским портом. D- треминал уходит на ремонт и порт обдумывает сейчас возможность запретить велотаксистам без послужных карт заезжать на территорию порта. Если соответствующие знаки будут установлены, полиция также сможет наказывать нарушителей закона.

По словам Тоомпере, с нарушающими закон велотаксистами неоднократно говорили, но толку от этого нет. «Они выслушивают, что им говорят, получают свой штраф и продолжают нарушать закон. С этим водителем, у которого нашли прейскурант, уже раньше говорили и он уверено утверждал, что не оказывает платных услуг. Теперь полиция его задержала и вызвала МуПо. Он за один день попался два раза, поэтому его транспорт взяли на хранение. Видно, что с ним разговаривать бессмысленно», - говорит Тоомпере.