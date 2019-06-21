Протесты в Грузии: в отставку ушел спикер парламента, теперь оппозиция требует отставки главы МВД

"Отставка Кобахидзе должна была произойти еще вчера, а вместо этого наказали народ", - заявил журналистам один из оппозиционных лидеров Георгий Вашадзе, в свое время работавший в предвыборном штабе экс-президента Украины Петра Порошенко.

По его словам, ответственность за большое число пострадавших в ходе событий в ночь на пятницу на проспекте Руставели в Тбилиси лежит на главе МВД и он должен покинуть свой пост.

"Людям выбили глаза, сломали челюсти... Поэтому за этим должны последовать дальнейшие действия. Это отставка Гахария", – сказал Вашадзе.

Он отметил, что в силе остается еще одно требование к властям, в частности, переход на пропорциональную избирательную систему.

Вашадзе напомнил, что в пятницу вечером перед зданием парламента в Тбилиси возобновится митинг.

Масштабные выступления начались 20 июня в Грузии после проведения в зале заседаний грузинского парламента сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в ходе которой президент МАП, российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Вечером оппозиция устроила в Тбилиси многотысячный митинг, который был разогнан спецназом. В ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали, по последним данным, 240 человек, в том числе журналисты.