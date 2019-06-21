Высланная из Эстонии по ошибке непальская студентка одержала победу в суде

Департамент полиции и погранохраны в марте аннулировал вид на жительство Реэты, учившейся в Эстонской высшей школе предпринимательства "Майнор", и выслал ее вместе с приехавшим в гости мужем из страны, запретив ей на два года въезд не только в Эстонию, но и во всю Шенгенскую зону.

Бхандари выслали из страны за то, что она не оповестила школу о своем визите в Финляндию к родственникам. Она неоднократно посещала родственников в Хельсинки, но Департамент полиции и погранохраны не знал о ее более ранних поездках.

Отягощающим обстоятельством в глазах департамента было то, что к ней в гости приехал супруг, из-за чего у чиновников возникло подозрение, что Бхандари использовала учебу исключительно как прикрытие для проникновения в шенгенское пространство.

Как пояснил представлявший интересы Реэту Бхандари адвокат Алдо Вассар, из направленного в суд ответа департамента выяснилось, что у них не было никакой юридической основы для аннулирования вида на жительство и депортации.

Реэту Бхандари можно было бы выслать из страны, если бы школа отчислила ее из-за невыполненной учебной программы или прерванного обучения или же если бы она нарушила законы Эстонии, но ничего подобного не было. И обязательство извещать школу об иностранных поездках - это не требование закона, а просто договоренность между учебным заведением и студентами.

Поскольку Бхандари оспорила несправделивое отношение в суде, учебное заведение было вынуждено обосновать свои действия, а Департамент полиции признал, что совершил ошибку.

Вернувшаяся в страну Реэта вскоре снова приступит к учебе. Информации о визе мужа у нее нет. Бхандари говорит, что тесно общается со своим адвокатом и ждет ответа Департамента полиции и погранохраны.

По словам адвоката, решение полиции относительно визы для супруга Бхандари стоит ждать, вероятно, в июне, но даже если оно будет положительным, мужчине придется ходатайствовать о новой визе.